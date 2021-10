Francesca Fialdini è irresistibile, su Instagram incanta tutti ed alcuni scatti hanno suscitato una reazione inaspettata dei fan, ma cosa sta succedendo?

Francesca Fialdini è una stimata e bravissima conduttrice televisiva di casa Rai, dopo aver conseguito una laurea in Scienze della Comunicazione ha iniziato a lavorare come speaker radiofonica a Radio Vaticana. Il suo percorso televisivo inizia affiancando lo storico conduttore Tiberio Timperi, per poi approdare al comando di “Uno mattina in famiglia”.

Il suo notevole talento viene apprezzato da moltissimi produttori, dopo qualche anno arriva a “Ruota Libera”, confermata anche per questa nuova stagione televisiva 2021/2022. Curioso è il suo rapporto con la collega Mara Venier, rumors fanno sapere che tra le due conduttrici non corra buon sangue, potrebbero essere solo delle voci oppure la verità, ma ad oggi nessuna delle due si è espressa sull’argomento.

Un giro per Roma da turista, Francesca mostra i suoi scatti migliori

La bella e brava Francesca è seguita su Instagram da 167 mila follower, oltre che una stimata conduttrice è anche una perfetta influencer. Con i suoi fan ha un rapporto davvero speciale, ogni giorno li tiene al corrente della sua quotidianità, ogni giorno è un buon momento per il confronto, ogni giorno ci si diverte con poco tramite uno schermo.

Gli ultimi scatti della conduttrice hanno creato un po’ di tumulto, Francesca scrive: “23 anni che sono a Roma ma ieri ho fatto la turista: al Pantheon, fontana di Trevi, piazza Navona, Campo dei fiori, Castel Sant’Angelo. Roma vista così, come se fossimo sempre di passaggio, è più bella. Qui carrellata di foto tutte uguali: stessa posa per ogni chroma key!”

In molti hanno commentato, alcuni sono rimasti stupiti del fatto che Francesca non avesse mai visto tutte le bellezze che offre la Città eterna, mentre altri si sono soffermati sulla sua notevole bellezza.