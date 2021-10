Non riesce a trattenere l’emozione Giulia Salemi che, in una serata piuttosto speciale per lei, finisce in lacrime davanti allo schermo

Una serata emozionante quella vissuta da Giulia Salemi, protagonista di un momento piuttosto speciale. Da una settimana a questa parte l’influencer e conduttrice non ha fatto altro che attendere la puntata di Tale e Quale Show, per assistere a un’esibizione per lei davvero importante. Il fidanzato Pierpaolo Pretelli, infatti, ha vestito i panni di un artista legato in modo particolare alla loro relazione. La sua reazione non si è fatta attendere.

La dedica di Pierpaolo Pretelli, Giulia Salemi finisce in lacrime

La storia d’amore tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli è sbocciata nel corso della scorsa edizione del Grande Fratello Vip. Ad oggi, a distanza di quasi un anno dal loro primo bacio, i due appaiono più innamorati che mai e sembrano aver trovato rispettivamente la persona giusta.

All’interno della casa Pretelli aveva già avuto modo di mostrare le sue doti in fatto di imitazioni e con una in particolare fece breccia nel cuore dell’influencer. Il concorrente di Tale e Quale Show dedicò alla compagna una canzone di Cesare Cremonini -di cui entrambi sono fan- imitandone la voce.

Da allora i brani dell’artista sono diventati la colonna sonora della loro relazione. Proprio per questo è stato ancora più emozionante per Giulia assistere all’esibizione del suo Pierpaolo nel corso dell’ultima puntata di Tale e Quale. Il concorrente ha dovuto infatti portare sul palco proprio Cremonini e lo ha fatto con la loro canzone, “La stella di Broadway“.

“Te l’ho chiesto tante volte, ma stasera lo fai sul serio….’Pier, mi canti Cesare?’“, sono le parole scritte dalla conduttrice pochi minuti prima della puntata. Salemi ha poi voluto condividere l’emozione vissuta davanti allo schermo durante la performance del fidanzato, mostrandosi visibilmente commossa tanto da non riuscire a trattenere le lacrime.

Anche Pretelli si è mostrato notevolmente emozionato prima e durante la sua esibizione, al termine della quale ha affermato: “Io la mia scommessa d’amore l’ho vinta“. Una dichiarazione che non lascia fraintendimenti.