“Non cambiare mai” Emma Marrone, occhiali da sole e chioma al vento: “Un’inguaribile romantica” – FOTO

Emma Marrone ha trascorso momenti di relax sulle rive del Lago di Como, dove si è scattata un selfie che in pochi minuti ha già fatto il pieno di like e commenti da parte dei suoi follower

Emma Marrone ha regalato ai suoi innumerevoli fan che la seguono su Instagram delle foto che sono l’emblema del relax. La cantante salentina d’adozione sembra volersi rigenerare dopo le polemiche nate dopo l’ultima puntata di X-Factor.

La giudice è stata infatti duramente attaccata sui social dopo la scelta di escludere Edo, uno dei partecipanti al famoso talent. Per la sua decisione Emma è stata presa di mira dai sostenitori del giovane artista scatenando la sua reazione.

Come suo stile l’ex campionessa di Amici ha voluto rispondere ai tanti haters tramite i social. L’invito è stato quello di concentrarsi sulla musica e a sostenere il proprio beniamino piuttosto che sparare a zero su di lei.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE -> Elisabetta Gregoraci, il grande spavento e la notte insonne: “Non mi ha fatto dormire” – VIDEO

Emma Marrone, il momento di relax al lago

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Emma Marrone (@real_brown)

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE -> “Pazzesca” Nina Moric tira su la gamba e mostra lì dove non batte il sole: afrodisiaca – FOTO

I fan di Emma Marrone hanno avuto modo di deliziare i propri occhi con delle immagini a dir poco spettacolari. La bellezza del Lago di Como infatti fa da sfondo al suo pomeriggio di relax. La cantante ha pubblicato sul suo profilo Instagram ben tre scatti in cui la serenità delle acque lombarde la fanno da protagonista.

Nel primo scatto i follower hanno potuto ammirare l’eleganza di due cigni che sembrano essere arrivati a riva giusto per dare il loro saluto alla bella cantante. Oltre al paesaggio paradisiaco del lago Emma ha pubblicato un selfie mentre, seduta al tavolino di un locale è intenta a sorseggiare un delizioso cocktail.

Abbigliamento come al solito decisamente casual e occhiali da sole a nascondere il consueto sguardo deciso. Jeans stracciati e giacca con una fantasia a quadri dalla quale fa capolino una felpa grigia con il cappuccio.

Emma in questa foto si mostra con pochissimo trucco a dimostrazione che, quando una donna si sente bene con se stessa, riesce ad essere bella anche nature. Non a caso un fan le ha fatto una richiesta esplicita: “Non cambiare mai“.