Sophie vs Soleil, la tensione cresce: nuovo scontro nella casa

Sophie Codegoni e Soleil Sorge sono una contro l’altra nella casa del GF Vip: più i giorni passano, più capiscono di non poter andare d’accordo

Sophie Codegoni e Soleil Sorge sono sempre di più ai ferri corti. Prima di entrare nel GF Vip, Sophie aveva detto che secondo lei si sarebbe scontrata con Soleil perché sono due donne molto diverse, ma contro ogni aspettativa quando è entrata nella casa ha legato molto con l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne. Il loro periodo di pace è durato solo poche settimane, perché poi hanno cominciato a scontrarsi su diverse dinamiche e ad oggi nella casa sono acerrime nemiche. Oggi Sophie è tornata a parlare di lei dopo la puntata di ieri.

Sophie Codegoni contro Soleil Sorge: “Questa non è una partita di carte”

Sophie, infatti, non ha apprezzato per niente il gesto di Soleil dopo l’eliminazione di Raffaella Fico. Infatti, appena è stato dato il verdetto, ha fatto lo stesso gesto del saluto alla telecamera con cui aveva salutato Raffaella durante la prima puntata di questa edizione. Ha giustificato dicendo che voleva un po’ chiudere un cerchio. Sophie l’ha nominata per questo e oggi si è sfogata con Jo Squillo. “Io non posso vedere qualcuno che, dopo un mese di convivenza, fa un gesto del genere in un momento come quello dove stavamo salutando una persona. Questa non è una partita di carta, siamo stati per un mese e mezzo insieme 24h su 24 e sono persone che forse non vedremo più per altri mesi, come puoi essere così? Io cose come queste non posso sopportarle“.

Sophie e Soleil sono sempre più distanti all’interno della casa e, quell’amicizia che stava nascendo all’inizio del programma, sembra essere oramai finita del tutto.