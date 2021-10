Entusiasmante presenza dalla sensualità irresistibile, la showgirl Elisabetta Gregoraci è in dolce compagnia, ma di chi? Qui alcune tracce della sua “saturday night”.

Protagonista dalla simpatia unica e dall’entusiasmo particolarmente coinvolgente sul piccolo schermo sin dalla fine degli anni ’90, la bellissima showgirl di origini calabresi, Elisabetta Gregoraci ha immortalato alcuni dei magici momenti trascorsi nella serata-evento di ieri, sabato 23 ottobre.

Presenza molto amata al pubblico della nuova stagione di “Scherzi A Parte“, guidata dall’altrettanto travolgente conduttore Enrico Papi, la soubrette di “Made in Sud“ ed ex affascinante coinquilina al “Grande Fratello Vip“, si è scoperta in compagnia di una persona di fondamentale importanza nella sua vita. Ora vediamo di carpirne più approfonditamente tutti i dettagli a tal proposito.

Leggi anche —>>> Marco Giallini “dimenticare è impossibile”: come in “After Life” spiega la vita dopo la morte

“Ho voglia di giocare” Elisabetta Gregoraci è in dolce compagnia, magia pura in FOTO

PER VEDERE “LA DOLCE COMPAGNIA” DI ELISABETTA GREGORACI, VAI SU SUCCESSIVO.