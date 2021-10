La meravigliosa Rossella Fiamingo ha trascorso una giornata di relax: la schermitrice fa sognare i followers con il suo fisico da crepacuore.

Rossella Fiamingo è una delle schermitrici più forti che abbiamo in Italia. Dopo aver vinto le medaglie d’oro ai Mondiali di Kazan e Mosca, la bella siciliana ha anche raccolto una Medaglia d’argento ai Giochi di Rio De Janeiro e la medaglia di bronzo nella gara di spada femminile a squadre ai Giochi di Tokyo.

Rossella è amatissima dagli italiani anche per la sua bellezza incredibili e per il suo fisico spettacolare. Sui social network è considerata proprio come una grande influencer: il seguito per lei aumenta di giorno in giorno. Questa sera, la nativa di Catania ha condiviso un post da urlo che contiene alcune fotografie devastanti.

Rossella Fiamingo nella grotta: bikini infuocato, che curve!

Rossella, questo pomeriggio, ha trascorso una meravigliosa giornata di relax in quella che sembra una grotta di sale. La ragazza ha indossato per l’occasione un bikini stratosferico che invece di coprire i suoi lati più bollenti, li mette in risalto. Il suo décolleté mostruoso è quasi totalmente scoperto.

La siciliana è felice e sfoggia un sorrisino incantevole. La seconda fotografia è quella più spettacolare: la Fiamingo fa vedere a tutti il suo fisico da infarto. Le gambe della 30enne sono praticamente perfette. “Senza fiato”, ha scritto nella didascalia riferendosi al posto stupendo in cui è stata oggi. “Anche noi siamo senza fiato“, ha risposto un utente rimasto estasiato invece dallo spettacolo offerto dal suo corpo. Qualche follower, invece, chiede con insistenza di svelare il nome del luogo in cui sono stati.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Rossella Fiamingo🌵 (@rossellina91)

Nella gita di oggi, c’era con lei anche Gregorio Paltrinieri. Il nuotatore e la schermitrice hanno formato una nuova coppia nel corso dell’estate 2021.