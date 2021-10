Amadeus e Giovanna hanno lasciato senza fiato condividendo uno scatto dolcissimo dal passato. I fan sono commossi.

Giovani, belli e super in forma. Amadeus e Giovanna hanno stupito tutti mostrando una foto dal passato in cui si mostrano diversissimi, ma quello che non manca è l’intesa che ancora oggi li accompagna da quando si sono uniti.

Un amore travolgente, nato nel 2002, anno in cui il conduttore è approdato a “L’Eredità”. Proprio negli studi televisivi del format i suoi occhi hanno incrociato quelli di Giovanna Civitillo, ballerina del quiz-show nota per la famosa scossa: a dare uno scossone alla vita del presentatore è stata proprio lei. All’epoca era single da alcuni anni, condizione che viveva con tranquillità, e non si aspettava di rivivere il turbino di sensazioni scatenate dall’incontro del grande amore.

Uniti dal 2003, dopo un lungo corteggiamento, il loro rapporto si è consolidato trasformandosi in un matrimonio felice da cui è nato José. Nonostante siano passati 19 anni, il loro legame è forte come non mai, tanto che nei loro scatti condivisi sui social si mostrano sempre affiatati emozionando i fan.

Amadeus e Giovanna FOTO dal passato: fan commossi

