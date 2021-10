“Stupenda” Michela Quattrociocche, occhi in cui perdersi: l’attrice è magnetica – FOTO

Michela Quattrociocche ha incantato ancora una volta i suoi fan con una foto pubblicata su Instagram poco fa: l’attrice è semplicemente uno spettacolo

È stata la protagonista femminile al fianco di Raul Bova di un film che ha emozionato milioni di spettatori. Michela Quattrociocche era Niki, una diciasettenne che vive una storia d’amore con Alex che di anni ne ha 37enne. “Scusa ma ti chiamo amore” ha avuto anche un sequel intitolato “Scusa ma ti voglio sposare”, entrambi tratti dai romanzi omonimi di Federico Moccia.

Michela non è apprezzata solo per le sue doti di attrice ma anche per la sua bellezza esteriore. Spesso infatti regala splendidi scatti ai suoi ammiratori come l’ultimo pubblicato poco fa su Instagram.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE -> Chiara Ferragni, tanta preoccupazione per la piccola Vittoria ricoverata in ospedale

Michela Quattrociocche manda in delirio i fan con la foto da capogiro

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🖤MIKY🖤 (@michelaquattrociocche)

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE -> Costanza Caracciolo in tacchi a spillo per le vie di Milano: lo sguardo fulmina l’obiettivo – FOTO

Alla Quattrociocche è bastato solo distendersi su un divano per far battere il cuore ai suoi follower. L’attrice è vestita con un morbido maglione beige e un pantalone che le mette in evidenza le forme perfette e suadenti. I capelli le scendono lungo le spalle e il viso è leggermente inclinato di lato con lo sguardo rivolto verso un punto lontano. Un fan le ha scritto soltanto un sincero “Stupenda” mentre un altro le ha augurato uno splendido fine settimana.

Michela è così immersa nei suoi pensieri in un sabato pomeriggio pigro dedicato al riposo, così come scrive nella didascalia alla sua foto: “Lazy saturday”, accompagnata dalle emoticon con le faccine che dormono.

I suoi seguaci vorrebbe magari seguirla nei sogni, lei che resta un desiderio a occhi aperti per molti sin dai tempi del film di Federico Moccia, quando aveva solo una ventina d’anni. Oggi è una splendida 32enne e di quella ragazzina accanto a Raul Bova ha conservato la freschezza, l’incanto e il magnetismo.

Se la sua bellezza immatura spingeva già all’idea di un matrimonio figuriamoci adesso che il suo fascino è consolidato.