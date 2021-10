Francesca Ferragni è insieme a sua sorella Valentina in un posto afrodisiaco. I fan non sanno più chi guardare

Francesca Ferragni è una delle tre sorelle più seguite sui social. Mentre Chiara e Valentina hanno intrapreso fin dal principio la carriera da influencer, lei ha cercato di restare in disparte fino a quando non ha più resistito.

Così anche la dentista della famiglia oggi fa parte di quel mondo ed ogni giorno i fan aumentano e la seguono con stupore e ammirazione.

Francesca Ferragni, il fondoschiena è da urlo – FOTO

Francesca Ferragni è arrivata ad avere su Instagram più di un milione di follower che la seguono e supportano ogni giorno. Anche lei, come le sorelle, non perde occasione di condividere quotidianamente scatti mozzafiato e alcuni momenti delle sue giornate.

Ha trascorso il weekend insieme a sua sorella Valentina, Chiara è in ospedale con la piccola Vittoria, in un resort sulle Dolomiti. Le due a coppia hanno fatto strike di cuori e hanno mandato in tilt i fan con le loro foto strepitose.

Entrambe hanno pubblicato dei post dove hanno sfoggiato pose accattivanti in costume. Valentina in rosso e Francesca sul celeste. La dentista ha stupito i follower con uno scatto dove il fondoschiena è in primo piano e il lato A è notevole.

I fan non sanno più dove guardare e la foto ha già fatto il giro del web. “A però” qualcuno si è lasciato andare in qualche commento, poi ancora “Statuaria“, qualcun altro aggiunge: “Un bel giro sulla giostra”.

Che Francesca Ferragni abbia fatto colpo è un dato di fatto, bisogna però capire quanto questo mondo le si addice e se continuerà a portare avanti questo percorso intrapreso. Per adesso il web impazzisce per lei e le sue forme prorompenti, per qualcuno è la preferita tra le sorelle. E voi cosa ne pensate?