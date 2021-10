Un’altra coppia rinuncia al lieto fine di “Matrimonio a prima vista”, la guerra social intrattiene il pubblico: ecco cosa è successo.

Ispirato ad un famoso format americano oggi “Matrimonio a Prima Vista” è uno dei reality più seguiti in tutta Italia. Il programma è andato in onda per la prima volta nel 2016 su Real Time, canale 31 del digitale terrestre, e negli ultimi anni ha ottenuto un successo inaspettato. Purtroppo la maggior parte dei matrimoni che il programma si è impegnato ad organizzare non ha raggiunto il lieto fine, e tante delle coppie a cui gli spettatori si sono affezionati si sono sciolte poco dopo la fine del percorso in tv.

Matrimonio a prima vista, finita malissimo una delle relazioni più famose

Una delle coppie più famose del programma è stata quella composta da Andrea Ghiselli e Francesca Musci. I due “innamorati” si sono sposati nel corso di “Matrimonio a prima vista”, sì, ma con altre persone: Francesca ha sposato Stefano Proteggi durante la seconda edizione, mentre Andrea si è sposato con Nicole Soria durante la quinta edizione. I due si sono conosciuti dopo la fine dei rispettivi matrimoni, e nonostante non avessero mai confermato la relazione pubblicamente la loro sintonia era evidente. Anche tra di loro, però, non è finita bene: nonostante in occasione del compleanno della Musci Andrea si era detto convinto di poterla conquistare, recentemente i due hanno deciso di mettere un punto alla relazione e voltare pagina.

Dopo che Francesca ha denunciato pubblicamente di aver subito violenza psicologica dal compagno, lui l’ha accusata di fingersi vittima solo per ottenere visibilità. La ex sposa ha raccontato sui social: “Spero di chiudere questa pagliacciata. Mi aspettavo una persona molto più matura […] Io non cado mai nelle provocazioni, lo sapete in questi anni quante ne ho avute, ma io non cado mai in questa fognatura. Però sono stufa che persone cattive, perché questa è cattiveria, passano per sante […] Sia chiaro, odio l’atteggiamento, non la persona”.

Ghiselli ha risposto poco dopo su Instagram: “La verità la sappiamo solo noi, perché in teoria questa storia l’abbiamo vissuta solo noi. […] La chiudo qua perché non ho né tempo né voglia di continuare con giochini e frecciatine per uscirne bene sui social. Ti auguro il meglio e di trovare quello di cui sei in cerca (se non ce l’hai già)” ha scritto.