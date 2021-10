Compilation di errori, Flavio Insinna spiazzato dalla concorrente: mai successo a “L’Eredità”

Flavio Insinna, durante la fase degli “Abbinamenti”, è rimasto di sasso a fronte dei molteplici errori di una concorrente: mai vista una scena simile

Non di rado, Flavio Insinna si ritrova ad ironizzare sugli errori commessi dai concorrenti de “L’Eredità”. D’altronde, sembra essere proprio questa la chiave del successo del conduttore e, in generale, dell’intera trasmissione: la capacità di strappare un sorriso ai milioni di telespettatori che, ogni sera, sono sintonizzati su Rai 1.

Lo showman romano, che ha ormai familiarità con le dinamiche del quiz game, non manca di allentare la tensione in studio con le proprie battute spassose, spesso collegate ai siparietti creati dai concorrenti. Questa sera, tuttavia, di fronte ai ripetuti errori della concorrente Sara, anche Flavio Insinna sembrava aver gettato la spugna.

NON PERDERTI ANCHE —> Barbara D’Urso zittisce l’ospite di “Pomeriggio 5”. Il discorso la ferisce profondamente

Flavio Insinna spiazzato dalla concorrente: mai successo a “L’Eredità”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Flavio Insinna (@flavioinsinna_)

NON PERDERTI ANCHE —> Maria De Filippi e quel segreto mai svelato: fan senza respiro

La fase degli “Abbinamenti“, durante l’appuntamento odierno de “L’Eredità”, ha messo in seria difficoltà la concorrente Sara. Le regole del gioco, come da copione, erano state chiarite in precedenza dal conduttore: “Devi dirmi, per ogni film che ti indicherò, il nome dell’attrice protagonista“. La concorrente, convinta della facilità di questa fase del gioco, è stata tuttavia smentita dai fatti.

“Mangia prega ama“: questo il titolo del primo film di cui Sara avrebbe dovuto indovinare l’attrice. “Sabrina Ferilli?” – ha risposto, titubante, la concorrente, venendo prontamente smentita da Insinna – “No, quasi… Era Sophia Loren“. Dopo una generale risata che ha stemperato l’atmosfera, la partecipante è tornata a concentrarsi sul gioco, con l’obiettivo di azzeccare i successivi abbinamenti.

“Kill Bill” – le ha proposto Insinna, e questa volta Sara sembrava estremamente sicura della risposta – “Uma Truman!“. Il conduttore, spiazzato dal secondo errore della concorrente, non ha potuto far a meno di ironizzare sul suo sfondone: “Uma Truman Show, hai unito due film. No, in realtà è Uma Thurman…“. Il presentatore, che ha cercato di mettere la partecipante a proprio agio, non ha trattenuto una delle sue irriverenti battute.

“C’è da capirla, poverina. Non andiamo al cinema da tanto, uno si arrugginisce“: queste le parole di Insinna, che hanno fatto scoppiare a ridere gli altri concorrenti. Anche Sara, non riuscendo a trattenersi, si è lasciata andare ad un sorriso di distensione.