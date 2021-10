Maria De Filippi e quel segreto mai svelato: fan senza respiro

Raffaella Mennoia, autrice di “Uomini e Donne”, ha svelato un segreto inaspettato su Maria De Filippi: fan senza respiro

Nel corso di questa settimana, Maria De Filippi ha invitato Raffaella Mennoia a presenziare alle registrazioni di “Uomini e Donne”, il programma di cui lei stessa è autrice. L’ex postina di “C’è posta per te” ha infatti recentemente pubblicato il suo primo romanzo, “Cupido spostati“, promosso dalla Vallardi Editore. Un’opera che la Mennoia ha composto ispirandosi proprio al format di “Uomini e Donne”, da lei denominato “Dame e Cavalieri”.

Distribuito lo scorso 21 ottobre, il romanzo ha già riscosso un ottimo successo di pubblico. La Mennoia, che si sta occupando della promozione dell’opera, ha recentemente svelato un aneddoto inaspettato proprio sulla conduttrice. Nella sua opera, infatti, ci sarebbe lo zampino di Maria De Filippi.

Maria De Filippi e quel segreto mai svelato: la confessione di Raffaella Mennoia

Raffaella Mennoia, che nel comporre il proprio romanzo si è ispirata alla trasmissione di cui lei stessa è autrice, è stata ospite di “Uomini e Donne” per presentare il contenuto di “Cupido spostati“. Il percorso che ha portato l’ex postina a concludere la sua opera, come svelato dall’autrice, ha incontrato svariate difficoltà. Fortunatamente, Raffaella ha sempre potuto contare sull’aiuto della nota conduttrice.

La Mennoia ha infatti ammesso che, in un periodo in cui l’ispirazione era venuta a mancare, era stata proprio la De Filippi a convincerla a concludere il romanzo. “Ero in crisi nera. Ad un certo punto Maria mi ha chiesto se mi servisse una mano e mi ha aiutata“: queste le parole di Raffaella, che non ha nascosto la propria gratitudine nei confronti della conduttrice. Maria, tra l’altro, sarebbe stata anche la prima persona a leggere la bozza della sua opera.

“Mi disse che era molto carino. Allora mi sono fatta coraggio e l’ho terminato“, ha proseguito la Mennoia. Dalle sue dichiarazioni, si evince il legame speciale che lega l’autrice alla moglie di Maurizio Costanzo.