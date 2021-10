Come sta Vittoria Ferragni? La figlia di Chiara e Fedez resta in ospedale

Brutte notizie per la famiglia Lucia Ferragni: la piccola Vittoria è stata ricoverata in ospedale per via di un brutto virus.

È un momento davvero difficile per la famiglia Ferragnez, che da un giorno all’altro è finita in ospedale per una brutta malattia dei bambini. Leone e Vittoria, infatti, qualche giorno fa si sono ammalati di quella che sembrava una banale influenza. Dopo un primo controllo in pronto soccorso sono entrambi tornati a casa con i genitori, ma mentre Leo è migliorato in fretta le condizioni della piccola Vittoria si sono complicate e il giorno dopo la bimba è stata ricoverata in ospedale.

Chiara Ferragni, la piccola Vittoria è ancora in ospedale: ecco come sta

Immaginiamo che Vittoria Lucia Ferragni sia ricoverata all’ospedale San Raffaele di Milano, lo stesso a cui durante la pandemia i Ferragnez hanno donato tantissimi soldi guadagnati tramite una raccolta fondi. Leone sta bene e dalle stories pubblicate da Chiara su Instagram sappiamo che è a casa, forse con i nonni o con la babysitter. Federico e Chiara, invece, trascorrono le giornate in ospedale con la piccola Vittoria. La bambina “ha preso da Leo un virus molto comune del raffreddore, che però nei bimbi piccoli come lei da spesso luogo e situazioni da tenere sotto controllo” ha spiegato la mamma sui social. “Lei è stanca ma sta bene, mandatele le vostre good vibes per una guarigione veloce” ha chiesto ai suoi followers.

Chiara può contare sul sostegno della sua amica Rachel Zeilic, che negli Stati Uniti sta vivendo la stessa identica situazione con il figlio Lucky. Si pensa che i due bambini abbiano preso lo stesso virus: “Ha un virus polmonare chiamato RSV che è comune nei bambini piccoli […] ma può essere pericoloso per i neonati. Questo ha portato alla bronchiolite, e ora siamo in ospedale perché ha difficoltà a respirare” ha raccontato la Zeilic a proposito del figlio. Immaginiamo, dunque, che anche Vittoria abbia preso un virus simile, forse portato a casa da Leone che nel frattempo ha iniziato la scuola materna.

Qualunque sia la causa della malattia della piccola Vittoria, siamo certi che si rimetterà presto. Sicuramente questi giorni non sono facili per la famiglia Ferragnez, che però ha il privilegio di poter far affidamento sulle migliori cure e sull’affetto di tutti i loro cari: una possibilità che, purtroppo, non è dato a tutti.