Per Sabrina Salerno l’estate ancora deve finire: la cantante è incontenibile in bikini e regala un primo piano da mozzafiato.

Sabrina Salerno sta facendo parlare tutti: la cantante è una delle protagoniste della nuovissima edizione di ‘Ballando Con le Stelle’. Milly Carlucci, nonostante alcuni addii eccellenti, è riuscita ancora una volta a “costruire” un cast di livello assoluto. La nativa di Genova fa coppia con Samuel Peron: tra i due c’è un’intesa meravigliosa e il pubblico da casa si sta già emozionando. La classe 1968 regala balli sensualissimi e con il suo fisico mozzafiato fa girare la testa ai telespettatori.

Il pubblico del web, invece, è ormai abituato da tempo a fotografie al limite del proibito: la 53enne, incurante dell’età, sfoggia sul web un corpo che fa invidia anche alle ventenni. Questa sera, sul profilo della Salerno è tornata l’estate: lo scatto in bikini ha già raccolto numero impressionanti e numerosi consensi.

Sabrina Salerno incontenibile in bikini: primo piano assurdo

“C’era una volta”, ha scritto super Sabrina nella didascalia riferendosi probabilmente all’estate ormai finita da un mesetto. La cantante ha deciso di fare un grandissimo regalo a tutti i suoi followers pubblicando una fotografia in cui indossa un costume esagerato. Il bikini fa una fatica incredibile nel contenere il suo seno pauroso. Il primo piano è semplicemente illegale e non è adatto per chi ha problemi di cuore.

L’ingresso nell’acqua della piscina è uno spettacolo sensuale: anche i lineamenti e la bellezza del suo viso non passano di certo inosservati. Il suo fisico è una meraviglia assoluta che riesce ad impressionare ogni giorno: tutti vorrebbero sapere il segreto della ligure per essere così a 53 anni. “Quanta abbondanza”, ha scritto un utente tra i commenti riferendosi probabilmente alle forme prosperose della classe 1968.

La Salerno sta impressionando anche i giudici di ‘Ballando Con le Stelle’: nelle puntate precedenti ha ricevuto numerosi complimenti. Solo Selvaggia Lucarelli ha criticato il suo comportamento: la giornalista ha punzecchiato la cantante con parole molto forti.