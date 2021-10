Antonella Fiordelisi non è più single, la FOTO social smaschera tutto. “C’è uno che mi fa impazzire…”

La modella e schermitrice salernitana ha finalmente mostrato le foto del suo nuovo fidanzato, nessuno ci può credere!

L’abbiamo vista di recente su Canale 5 come valletta d’eccezione di Enrico Papi nell’organizzare degli scherzi diabolici a persone a lei vicine. Parliamo di Antonella Fiordelisi, l’influencer modella e schermitrice della nazionale italiana che sui social è seguitissima con “appena” 1,2 milioni di follower.

Non esita mai a mostrare la sua vita privata fatta di shooting mozzafiato, palestra e incontri con gli amici, diversamente invece lesina a rivelare particolari di quella sentimentale.

Dopo la fine dell’amore con Francesco Chiofalo non si è più mostrata sui social con nessuno, anzi ha sempre negato di frequentarsi con qualcuno. Ieri però, proprio sulla sua pagina Instagram è arrivata la notizia che tutti attendevano con ansia, un nuovo amore per lei.

Antonella Fiordelisi nuovo amore, da non crederci. Ecco chi è

Bellissima e con un fisico da paura, in molti pensano che Antonella abbia schiere di corteggiatori alle spalle. Lei però ha più volte ammesso che ama la sua libertà ritrovata e che tende invece ad allontanare chiunque le si avvicini.

Non sembra però aver mantenuto la promessa visto che ieri sera ha mostrato ai follower il suo nuovo fidanzato, la persona che le fa battere il cuore. “Amo in realtà c’è uno che mi fa impazzire…” ha confessato su WhatsApp all’amica Carolina Rossi.

In realtà sembra che Antonella ci abbia preso gusto ad organizzare scherzi dopo la sua partecipazione come Papi Girl nel programma “Scherzi a Parte”.

Anche all’amica fidata ha infatti girato la foto di lei in versione maschile, ritoccata tramite filtro. “Sto ridendo da ore, ma quanto sono figo così?” ammette da sola una story dopo.

Effettivamente non ha messo in dubbio quindi la sua volontà di bastarsi da sola al momento, a meno che la sua contro parte maschile non le assomigli in tutto e per tutto…anche fisicamente!