Al Bano e Loredana Lecciso, il cantante gela tutti: “Non è piacevole”

Al Bano e Loredana Lecciso ancora protagonisti del gossip. Il cantante non cede alle provocazioni e blocca tutto

In questo periodo gli occhi sono tutti puntati su Al Bano. Il cantante di Cellino San Marco è tra i protagonisti di “Ballando con le stelle”, la trasmissione di Milly Carlucci che lo vede, ogni sabato sera, esibirsi sul palco di Rai 1 in prima serata.

Un’avventura che Al Bano aveva glissato dicendo sempre di no alla proposta della padrona di casa. Quest’anno però ha ceduto e si è messo in gioco affrontando una prova che a tratti, vista la sua non giovanissima età, lo mette in difficoltà. E Loredana Lecciso cosa dice di tutto questo? La risposta del cantante lascia perplessi.

NON PERDERTI ANCHE — > Anna Tatangelo ed i progetti sul futuro, così affossa Gigi D’Alessio

Al Bano e Loredana Lecciso, il ballo? La risposta

NON PERDERTI ANCHE — > Ornella Muti, guai in famiglia per l’attrice: perquisizione e arresto, l’accusa è clamorosa

Al Bano ha rilasciato la sua ultima intervista al settimanale Novella 2000. Argomento principale proprio quello del ballo e della sua esperienza a “Ballando con le stelle”. Così il giornalista ne ha approfittato per punzecchiare il cantante sulla sua compagna, Loredana Lecciso.

Ha chiesto consigli a lei sul ballo? La domanda è strategica, ricordiamo, infatti, che la compagna di Al Bano negli anni Duemila si è esibita spesso in tv insieme alla sua gemella.

La risposta del cantante gela tutti: “No…Poi voi giornalisti costruireste chissà che scenario…” ha detto lanciando una frecciatina di non poco conto. Il messaggio è chiaro: meglio non rispondere per non alimentare altri pettegolezzi. E proprio su questi Al Bano si è soffermato: “So che fa parte del gioco, ma diventare protagonista di pettegolezzi non è piacevole…”.

Il messaggio è chiaro e diretto. Del resto è innegabile che lui in tutti gli anni della sua carriera è sempre stato uno dei protagonisti del gossip, soprattutto da quando la sua storia d’amore con Romina Power è finita e ha iniziato la sua nuova vita accanto a Loredana Lecciso.

Tra crisi, ritorni, scenari veri o presunti, Al Bano è sempre sulla cresta dell’onda e dunque per il momento l’argomento ballo con la compagna lo tiene da parte e tutto per sé.

Sulla sua partecipazione a “Ballando con le stelle” ha detto infatti che il suo unico obiettivo è fare bella figura: “Non partecipo per vincere, anche perché so che c’è gente molto più brava di me…- ha puntualizzato a Novella 2000 – So che verranno dedicate tante attenzioni su di me, ma tutti noi abbiamo un ruolo…”.