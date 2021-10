Bianca Atzei ha regalato uno scatto meraviglioso a tutti i suoi followers: la cantante fa perdere la testa con la sua bellezza strepitosa.

Bianca Atzei è una cantante bravissima: il suo successo è innegabile, così come il suo talento. Nonostante ciò, la sua carriera non è iniziata nel migliore dei modi: la nativa di Milano ha subito diverse batoste. Nel 2012 provò ad accedere al Sanremo Social ma il suo brano fu scartato; l’anno dopo tentò di partecipare invece alla sezione Nuove Proposte del Festival ma ancora una volta non riuscì a far parte dei concorrenti. Dopo l’ennesima eliminazione, la classe 1987 salì finalmente sul palco dell’Ariston nel 2015, classificandosi al 14esimo posto.

Le canzoni di Bianca vengono sempre apprezzate dal pubblico. L’artista, nella sua carriera, ha preso parte anche a ‘L’isola dei Famosi’: concluse la sua avventura nel reality piazzandosi al secondo posto. La cantante ha vissuto un pesantissimo dramma dal punto di vista personale: l’intervista a ‘Verissimo’ in cui ha raccontato il suo aborto è stata davvero toccante. Nonostante ciò, la Atzei è una donna molto forte e cerca sempre di motivarsi e di motivare tutti coloro che la circondano. Sui social è una regina indiscussa: le sue fotografie sono sempre spettacolari. Questa sera, la 34enne ha postato sul web uno scatto da urlo.

Bianca Atzei, bellezza strepitosa: si intravede il reggiseno

Bianca, qualche minuto fa, ha condiviso sul suo profilo una fotografia meravigliosa. La cantante mostra a tutti la sua bellezza: le sue labbra in primissimo piano sono irresistibili mentre i suoi occhi favolosi e il suo sguardo magnetico paralizzano i followers. La maglia è decisamente aderente e mette in evidenza anche le sue super forme.

I fan più attenti hanno intravisto anche il reggiseno. L’immagine, in poco meno di mezz’ora, ha raccolto più di 5mila likes e quasi 200 commenti. Gli utenti si stanno scatenando nello spazio dei commenti, rilasciando apprezzamenti di ogni tipo. “Che sogno che sei”, “Una bella come te la devono ancora inventare”, “Sei speciale”, si legge.

