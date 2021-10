Caterina Balivo già pronta per Halloween, il travestimento è super sexy. Il party esagerato della conduttrice, sensualità allo stato puro: l’ammirazione dei fan

Tra i tanti motivi che comportano l’ineguagliabile successo di Caterina Balivo spicca senza ombra di dubbio la caratteristica semplicità. Nonostante l’affermata carriera in ambito televisivo, intrapresa dopo il terzo posto al concorso di bellezza “Miss Italia” del 1999, l’umiltà e l’autenticità restano valori fondamentali per la conduttrice.

Lo dimostra condividendo con i fan frammenti della sua versatile quotidianità sui social, dove riscontra un seguito pari a 1,4 milioni di followers. Professionista di grande spessore, impegnata anche nel sociale e madre di due figli, Caterina Balivo sa destreggiarsi in ogni aspetto della sua vita, priva di preconcetti o rinunce.

Dalla cucina allo sport, dal lavoro al relax, ogni attività è importante nel suo equilibrio personale, dove non manca anche una buona dose di divertimento. In occasione della festività di Halloween ne fornisce ampia prova, con un super party a tema che la vede protagonista: il travestimento è decisamente sexy.

Caterina Balivo, il perfetto costume di Halloween

In occasione dell’Expo di Dubai 2020, Caterina Balivo condivide su Instagram scatti dei momenti trascorsi durante la sua visita all’esposizione universale degli Emirati Arabi Uniti, lontano dalle temperature autunnali che coinvolgono l’Italia. Questo uno degli aspetti più evidenti dalle immagini del travestimento che si attesta il più sexy dell’anno nonostante l’anticipo, con tanto di abito sbracciato e soprattutto cortissimo.

La conduttrice prende parte a un super party “da brivido”, reso perfetto dagli addobbi a tema posti in ogni angolo della location, nonché dai costumi curati al dettaglio dagli invitati. Non poteva mancare il riferimento alla serie televisiva del momento “Squid Game”, ma nemmeno il classico vestito da strega che non passa mai di moda.

Spunta inoltre una fedelissima “Malefica” tra i partecipanti, ma quello che più colpisce è il travestimento della conduttrice. L’ispirazione è quella del “teschio messicano“, realizzata con un vestito che riporta la stampa dello scheletro, arricchito dai caratteristici fiori che ne compongono l’iconografia, presenti anche sulla corona che caratterizza la sua acconciatura.

Il look strepitoso si conclude con il make up applicato a regola d’arte per un effetto “spaventoso”, che non riesce a camuffare la straordinaria bellezza della presentatrice.