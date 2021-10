Napoli – Bologna le pagelle e il tabellino della partita

Le pagelle e il tabellino di Napoli-Bologna gara utile per la decima giornata di campionato, appena terminata.

In scena al ”Diego Armando Maradona” l’ultimo match utile per la decima giornata di campionato tra Napoli e Bologna.

Gli uomini di Spalletti, che non può sedere in panchina poiché squalificato, passano in vantaggio al 19′ con Fabian Ruiz: i rossoblu perdona pallone dalla difesa, gli azzurri recuperano al limite con Elmas che serve il centrocampista spagnolo il quale tira a giro dalla distanza, di potenza, e infila la sfera sotto l’incrocio dei pali.

Raddoppio azzurro al 41′ grazie a un calcio di rigore che questa volte Insigne trasforma. A procurarselo è Osimhen che in un contrasto aereo con Medel, lo stesso cileno smanaccia il pallone. Il capitano dagli undici metri non sbaglia e calcia forte e teso alla destra di Skorupski.

Ancora penalty. Ancora Insigne. Al 61′ è di nuovo Osimhen a subire un fallo in area atterrato questa volta da Mbaye, è sempre il capitano a prendersi la responsabilità dal dischetto che ne fa due su due.

Il Napoli vince ancora e si conferma capolista di questa serie A, primato però che divide con il Milan di Pioli. Il Bologna, invece, resta a 12 punti a metà classifica.

Napoli-Bologna: pagelle e tabellino

NAPOLI-BOLOGNA 3-0

Marcatori: 19′ Fabian (N), 41′ rig, 61′ rig. Insigne (N)

Napoli (4-3-3): Ospina 6, Di Lorenzo 6,5, Rrahmani 6,5 , Koulibaly 6,5, Mario Rui 7, Anguissa 6,5 (75′ Demme 6), Fabian 7,5, Elmas 6,5 (75′ Mertens 6), Lozano 6 (66′ Politano 6), Osimhen 6,5, Insigne 7,5 (66′ Zielinski 6). All. Spalletti

Bologna (3-5-2): Skorupski 6; De Silvestri 5,5, Medel 5, Theate 6; Mbaye 5 (62′ Skov Olsen 6), Svanberg 5, Dominguez 6, Vignato 5,5 (75′ Sansone 6), Hickey 5,5 (80′ Dijks); Barrow 6 (80′ Van Hooijdonk), Orsolini 5. All. Mihajlovic. Ammoniti: Anguissa (N), Medel (B), De Silvestri (B) Arbitro: Serra di Torino

Nelle prossime gare del week end, il Napoli affronterà nel derby campano la Salernitana, in trasferta, domenica alle 18:00. il Bologna, invece, giocherà lunedì 1 novembre contro il Cagliari, in casa.