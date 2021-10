Claudia Gerini, la FOTO che lascia tutti senza parole. I fan sono commossi

L’attrice Claudia Gerini ha condiviso su instagram uno scatto in cui appare con altre due persona davvero speciali. Di chi si tratta?

Claudia Gerini ha condiviso su instagram una foto dolcissima mentre era sul set di un film che sta girando. Insieme a lei ci sono due persone speciali. Si tratta di una bimba di 7 mesi che ha debuttato come attrice al fianco della Gerini e la sua mamma. Ecco le parole toccanti della Gerini: “Ieri Emma a soli 7 mesi, ha debuttato come attrice, e io la sua regista. Sono state bravissime sia la mamma che la figlia”.

Claudia Gerini torna al cinema con tante novità

Dopo lo stop dovuto alla pandemia, Claudia Gerini, come tanti colleghi del settore cinematografico, è potuta tornare all’opera. L’11 novembre l’attrice è già attesa al cinema con un nuovo film dal titolo “Per tutta la vita”. Al suo fianco recitano diversi noti attori come Paolo Kessisoglu, Luca Bizzarri, Ambra Angiolini, Carolina Crescentini, Filippo Nigro, Claudia Pandolfi e Fabio Volo. Tutti questi personaggi nel film, sono in coppia e scoprono nello stesso giorno che il loro matrimonio non è valido. Il motivo? All’epoca delle nozze ci fu un errore. Pertanto queste coppie dovranno capire se vogliono continuare a stare insieme e risposarsi oppure se cogliere l’occasione per lasciarsi tutto alle spalle e ricominciare da zero.

La regia è di Paolo Genovese e Antonella Lattanzi. Indubbiamente è un film che incuriosisce. La Gerini però non si ferma certo a questo film, è uscita anche con un altro film nuovo dal titolo “Mancino naturale”. Si tratta in questo caso, di una commedia drammatica diretta da Salvatore Allocca. E racconta la storia di Claudia Gerini nei panni di Isabella, che è una giovane donna che abita in quartiere popolare a Latina dove non trascorre una vita bella e appagante.

Isabella è sola con un figlio a carico dopo la morte del marito avvenuta tre anni prima. La donna tenterà di far avviare una carriera calcistica a suo figlio, come tributo al padre scomparso che era appassionato di calcio. Tuttavia per percorrere questa strada farà scelte sbagliate. Un altro film intrigante da non perdersi.