Diletta Leotta devastante su Instagram: la bella giornalista ha postato tra le sue stories uno scatto in cui mostra il suo outfit da bollino rosso.

Diletta Leotta, già da qualche stagione calcistica, è il volto di Dazn. La piattaforma di streaming è diventata estremamente popolare a partire dalla scorsa estate perché ha acquistato i diritti di tutte le partite della Serie A. La giornalista siciliana divenne popolare qualche annetto fa conducendo lo speciale della Serie B su Sky.

Il suo successo è testimoniato dai numeri che possiede su Instagram: il suo profilo vanta 8 milioni di followers. Diletta, poco fa, ha pubblicato tra le sue stories di Instagram una fotografia che ha immediatamente fatto impazzire il web. La nativa di Catania si sta allenando in palestra e indossa un outfit da bollino rosso.

Diletta Leotta, outfit da infarto: il seno sta per esplodere

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> “Così ci ammazzi”, Elisabetta Canalis seducente in mezzo alle acque è l’ottava meraviglia del mondo – FOTO

Diletta questo pomeriggio ha deciso di allenarsi in palestra. Nello scatto piazzato tra le stories, la classe 1991 è particolarmente sudata (probabilmente aveva appena terminato una serie super intensa). La conduttrice continua a perfezionare il suo fisico monumentale e le sue forme statuarie. La nativa di Catania si siede e offre una panoramica da infarto del suo corpo esagerato.

L’outfit è illegale e accende la fantasia dei followers. Il micro top non riesce a contenere proprio nulla e per questo motivo il décolleté sta per esplodere. L’addome così allenato e perfetto non passa comunque inosservato. La bellezza del suo viso è incantevole e Diletta regala anche un sorrisetto malizioso ai suoi ammiratori.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE -> “Avatar o bimba prodigio?” Shaila in posa da Gatta è uno spettacolo della natura – FOTO

Nella giornata di ieri, è finalmente iniziato ‘Linea Diletta’: nel corso delle puntate, la 30enne intervisterà le stelle del mondo del calcio. Nel primo episodio c’è stato il faccia a faccia tra la Leotta e il difensore della Juventus e della Nazionale Giorgio Chiellini.