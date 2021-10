“Così ci ammazzi”, Elisabetta Canalis seducente in mezzo alle acque è l’ottava meraviglia del mondo – FOTO

Stavolta Elisabetta Canalis ha dato davvero il massimo del suo splendore in uno shooting fotografico che ha lasciato i follower stesi al tappeto

Elisabetta Canalis si è guadagnata la copertina di “Grazia“. La showgirl infatti si è prestata per uno shooting fantastico in mezzo al mare con abiti molto eleganti mettendo in mostra il suo fisico asciutto e scolpito e le curve sinuose.

Al settimanale patinato ha anche rilasciato un’intervista in cui ha parlato del motivo per cui ha lasciato l’Italia per catapultarsi a Los Angeles dove vive felicemente con suo marito Brian Perri e sua figlia Skyler Eva. Prima di trasferirsi era stata assalita dal gossip per aver subìto un tradimento. A quel punto ha visto aprirsi davanti a sé l’alternativa di lasciare l’Italia per gli Stati Uniti dove la conoscevano in pochi.

Elisabetta Canalis, le foto dello shooting per “Grazia”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisabetta Canalis (@littlecrumb_)

“Così ci ammazzi” le scrive uno dei fan a margine delle foto di Elisabetta su Instagram mentre altri non possono far a meno di rimanere impietriti davanti al suo splendore, abbagliati da una bellezza che dai tempi di “Striscia la Notizia” fa battere i cuori. Proprio contro il tapiro diventato ormai tristemente celebre dato ad Ambra Angiolini da Valerio Staffelli si è schierata anche la Canalis.

Durante l’intervista al settimanale ha infatti dichiarato di aver sentito una grande empatia e vicinanza per essere stata anche lei a suo tempo tradita e per il gossip che n’è derivato. “Avere il cuore a pezzi e sentirselo ricordare non è piacevole. Se guardo indietro ripenso a me con tenerezza”.

Nonostante l’esperienza negativa la ex velina non si è mai tirata indietro nel contraccambiare l’affetto e la stima dei suoi fan: “Per me vige la regola di Pippo Baudo: ‘Se fai questo lavoro e sei di malumore, stai a casa’. Ora è felice con la sua famiglia al di là dell’oceano e fa la spola tra Italia e Stati Uniti per lavoro.