L’ex calciatrice ha pubblicato una serie di scatti dove si mostra nel suo momento migliore. C’è una cosa che nessuno può toglierle. Ecco quale!

Regina Baresi è un’ex calciatrice dell’Inter. Figlia di Beppe Baresi, ex capitano della stessa squadra e nipote di Franco Baresi, bandiera, invece, del Milan.

La sua strada era già scritta, dunque…

Dopo diversi sport che ha intrapreso da bambina, a 12 anni entra nelle giovanili dell’Inter, nel 2009 entra in prima squadra e successivamente ne diventa capitano.

Un vero e proprio fenomeno, ma del resto il suo cognome non poteva che regalarle una carriera come la sua.

Si ritira dal calcio giocato nella stagione 2020-2021, all’età di 29 anni. Il giorno del suo addio scrisse una lettera:

“Caro calcio, dal momento in cui ho indossato per la prima volta le scarpe con i tacchetti e ho iniziato a fare gol, sapevo che saresti stato per me la passione più grande della vita, una passione a cui ho dato tutto. Ma ora ho capito che è arrivato il momento di fare una scelta, una scelta per il mio futuro, è il momento di lasciarti. Sono nata con i colori nerazzurri addosso… il blu e il nero saranno sempre i miei colori, il calcio sarà sarà sempre la mia vita, l’Inter sarà sempre casa mia. Il mio viaggio però continua. Porterò con me tutta la mia esperienza e i miei ricordi e grazie a questi cercherò di ispirare tutte le bambine che stanno inseguendo il loro sogno. Darò il mio contributo al calcio femminile e lotterò fino a quando non avrà l’importanza che merita”.