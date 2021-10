Una delizia per gli occhi, e non solo: Justine Mattera si diletta nel pre Halloween con una prova costume “da paura”, è lei la “regina” della festa.

Poliedrica showgirl classe 1971, atletica ed intellettuale, la sorprendente Justine Mattera si è dedicata in queste ore ad irresistibili preparativi per Halloween. Dopo essersi presentata con tanto di esaustivo plauso da parte del suo pubblico sul piccolo schermo nella serata di ieri, vestendo i panni di protagonista per la prima puntata della seconda stagione di “Imma Tataranni – Sostituto procuratore“, serie televisiva trasmessa in onda sul Rai Uno, Justine è pronta ora a cimentarsi in un’avventura extra-curricolare. In cui “i colori che vibrano esaltati dalla bellezza” evocheranno, piuttosto che temuti spiriti: “le sue linee“.

Non sarà dunque difficile comprendere, a questo punto, quale sarà l’opinione dei suoi ammiratori. I suoi fan sosterranno infatti di preferire a viso scoperto “il dolcetto” di Justine “allo scherzetto”.

“Preferisco il dolcetto…” Justine Mattera linee da paura in costume, è regina di Halloween – FOTO

