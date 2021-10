“Uomini e Donne”, Maria De Filippi non regge il colpo: “Mai successo nella storia del programma”

A “Uomini e Donne”, una serie di vicissitudini hanno portato Maria De Filippi ad un exploit: la conduttrice ha assistito ad una scena davvero surreale

La puntata odierna di “Uomini e Donne” si è aperta con la medesima scena a cui il pubblico ha assistito anche nella giornata di ieri. Il tronista Matteo, di fronte alle sue corteggiatrici, era in seria difficoltà e non riusciva ad esprimere loro i propri stati d’animo. Il giovane, dopo aver visto l’esterna con Noemi, si è emozionato a tal punto da manifestare delle perplessità all’idea di continuare la propria avventura.

“Non sono adatto a questa seduta, probabilmente sono la persona sbagliata“: queste le parole che il tronista continuava a ripetere, mentre opinionisti e pubblico cercavano di carpire qualcosa di più in merito al suo stato d’animo. Ad un certo punto, Maria De Filippi si è trovata di fronte ad una scena che l’ha lasciata senza parole: una cosa del genere non era mai accaduta all’interno del programma.

“Uomini e Donne”, Maria De Filippi non regge il colpo: “Mai successo prima”

Dopo aver indagato a lungo, Maria De Filippi è riuscita a far sì che Matteo esternasse le perplessità che lo avevano paralizzato. Il ragazzo, dopo l’esterna con Noemi, ha infatti confessato di non sentirsi adatto al proprio ruolo. Il tronista, che non riusciva a pensare a nessun’altra all’infuori di Noemi, ha confessato di temere che questo sentimento nei suoi confronti possa rivelarsi un semplice “fuoco di paglia”. Queste le parole che il giovane, sull’orlo del pianto, ha pronunciato di fronte alla corteggiatrice: “Quando io sono a casa e parlo con mia mamma, parlo solo di lei. Lei mi toglie la voglia di conoscere qualsiasi altra“.

La conduttrice, di fronte ad una simile confessione, non poteva che incalzarlo a scegliere: “Ci sono tutti i presupposti affinché tu lo faccia, sappi che non deludi nessuno“. Matteo, confuso e spaventato a causa dei suoi trascorsi sentimentali, si è inizialmente mostrato titubante all’idea: “Ho paura che nel giro di poco tempo si spenga tutto e che lei soffra“. I suoi colleghi di trono, tuttavia, gli hanno fatto notare che i sentimenti da lui provati nei confronti di Noemi erano sotto gli occhi di tutti. “Non si può far finta di niente“, ha aggiunto Gianni Sperti, visibilmente emozionato per la coppia.

“Ho capito, faccio io. Mettiamo la musica“: questa la sentenza della De Filippi a fronte della titubanza di Matteo. Quando i due giovani si sono ritrovati al centro studio, è scattato un bacio passionale che ha sancito, di fatto, la scelta del tronista. Matteo e Noemi hanno ballato abbracciati sotto la pioggia di petali, per poi ringraziare la conduttrice e tutta la redazione che lavora per lei. Gianni, commosso dalla loro spontaneità, ha sottolineato un aspetto su cui nessuno si era soffermato: “È stata la prima scelta avvenuta senza bacio, che c’è stato solamente oggi. Non era mai successo nella storia del programma“.

“È vero“, ha constatato la De Filippi, per poi salutare calorosamente la nuova coppia. Un percorso estremamente breve, quello di Matteo, ma in cui le emozioni autentiche non sono sicuramente mancate.