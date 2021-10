“Sei una donna impossibile” Valentina Vignali, l’apertura frontale dona una visione estrema: la FOTO è un’esplosione di eros 

Valentina Vignali, una donna impossibile…così viene definita sul web dopo averla vista in tacchi, vertiginosi, e con una mise che scopre tutto.

Ogni volta che la bella cestista posta delle foto sui social, queste vengono prese d’assalto dai social, il motivo è semplice….per Valentina Vignali tutto ciò che tocca si trasforma in oro e tutto ciò che sostiene diventa virale. Iniziando la sua carriera sportiva anni fa e continuando in televisione, negli anni si è evoluta in un personaggio molto influente. Sfilate, eventi, partite e poi anche film come suggerisce la stessa tra le storie…un periodo intenso.

Ma Valentina non dimentica il suo pubblico in rete e quindi ogni occasione è utile per documentare tutto quello che le accade, tra momenti belli e quelli – ahimè – brutti che le tolgono via il sorriso, consapevole del fatto che i followers saranno sempre pronta a darle un supporto, anche se virtualmente.

Valentina Vignali, visione estrema: l’influencer mostra le sue grazie. Che donna impossibile!

