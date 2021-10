Anna Tatangelo racconta tutta la verità su Gigi D’Alessio

Anna Tatangelo è ritornata sull’argomento della rottura con Gigi D’Alessio e questa volta ha parlato a cuore aperto della fine del loro rapporto

Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo hanno preso strade separate ormai da tempo. La loro storia sembra essere finita in maniera pacifica. Secondo quanto raccontato ultimamente in un’ intervista da Silvia, sorella maggiore della cantante, l’interprete di “Guapo” avrebbe sofferto molto per la fine della storia con il cantautore napoletano, che avrebbe voluto sposare.

Adesso tra i due ex regna un forte sentimento di rispetto soprattutto per il bene del piccolo Andrea nato nel 2010. E non potrebbe essere altrimenti visto che c’è un figlio di mezzo.

Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio, la verità sulla fine del loro rapporto

Anna Tatangelo ha buttato fuori tutto quello che aveva ancora da dire a proposito di Gigi in un’intervista pubblicata su “Vanity Fair”. La bella conduttrice di “Scene da un matrimonio” ha detto di aver sofferto molto durante la loro relazione perché non riuscivano a comunicare in momenti intimi quando ad esempio andavano a dormire.

Quindi non c’era nessun altro terzo incomodo tra di loro ma regnava l’incomunicabilità. E inoltre: “E poi per il rumore. Gigi è il classico napoletano che vuole tutti intorno. Il salone era sempre pieno di gente. Cucinavo per venti-trenta persone, ma alla fine ho memoria di una sola vacanza veramente nostra, a Dubai, e le pizze mangiate a due si contano sulle dita di una mano”, ha raccontato la cantante.

Erano arrivati a una situazione in cui litigavano sempre di più e non riuscivano più a parlarsi come prima e quindi il finale è stato inevitabile: “Un giorno gli ho detto ‘Vogliamo allontanarci e capire? Me ne vado’. E lui non mi ha fermata”.

D’Alessio, così come ha raccontato a fine intervista la Tatangelo, resta l’uomo con cui sarebbe convolata a nozze ma purtroppo certi amori sono destinati a finire per i più svariati motivi.