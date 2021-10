Fantacalcio, consigli sulla formazione da schierare nell’undicesima giornata di Serie A

Con i primi anticipi del sabato prende il via l’undicesima di campionato: le probabili formazioni e i consigli su chi schierare al Fantacalcio.

Poche ore di riposo per le squadre di Serie A che dopo il secondo turno infrasettimanale della stagione, conclusosi giovedì, tornano in campo per l’undicesimo turno. Si parte con il big match che promette spettacolo tra Atalanta e Lazio, in programma oggi. Domani altra gara di cartello: Roma-Milan in scena allo Stadio Olimpico. Calcolati i voti della decima giornata, i partecipanti alle leghe di Fantacalcio dovranno schierare ancora una volta la formazione.

Fantacalcio, undicesima giornata di Serie A: probabili formazioni e consigli

Atalanta-Lazio, in programma al Gewiss Stadium di Bergamo alle 15, aprirà ufficialmente l’undicesimo turno di Serie A.

Nel pomeriggio, il Verona ospiterà la Juventus, reduce dalla sconfitta interna con il Sassuolo, mentre in serata andrà in scena l’ultimo anticipo Torino-Sampdoria. Poco prima del fischio di inizio del primo match, i fantallenatori dovranno schierare la formazione. In tal senso, vi forniamo le probabili formazioni ed i consigli partita per partita della dodicesima giornata.

Leggi anche —> Fantacalcio, top e flop della nona giornata di Serie A

Atalanta-Lazio: sabato 30 ottobre, ore 15:00

Atalanta (3-4-1-2): Musso; Demiral, De Roon, Lovato; Zappacosta, Freuler, Koopmeiners, Maehle; Pasalic; Muriel, Zapata.

Lazio (4-3-3): Reina; Marusic, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj; Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Pedro.

Consigliati: Zappacosta (A), Maehle (A), Muriel (A), Milinkovic-Savic (L), Felipe Anderson (L), Immobile (L).

Verona-Juventus: sabato 30 ottobre, ore 10:30

Verona (3-4-1-2): Montipò; Dawidowicz, Günter, Ceccherini; Faraoni, Tameze, Veloso, Lazovic; Barak, Caprari; Simeone.

Juventus (4-4-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Cuadrado, Bentancur, Locatelli, Chiesa; Morata, Dybala.

Consigliati: Veloso (V), Barak (V), Simeone (V), Alex Sandro (J), Locatelli (J), Chiesa (J), Dybala (J).

Torino-Sampdoria: sabato 30 ottobre, ore 20:45

Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Bremer, Rodriguez; Singo, Lukic, Pobega, Aina; Praet, Brekalo; Sanabria.

Sampdoria (4-3-3): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Thorsby, Ekdal, Adrien Silva; Gabbiadini, Quagliarella, Candreva.

Consigliati: Singo (T), Pobega (T), Brekalo (T), Yoshida (S), Quagliarella (S) Candreva (S).

Inter-Udinese: domenica 31 ottobre, ore 12:30

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Lautaro Martinez, Dzeko.

Udinese (3-5-2): Silvestri; Becao, Nuytinck, Samir; Molina, Makengo, Walace, Pereyra, Stryger Larsen; Success, Beto.

Consigliati: Handanovic (I), Skriniar (I), Perisic (I), Dzeko (I), Pereyra (U), Beto (U).

Fiorentina-Spezia: domenica 31 ottobre, ore 15:00

Fiorentina (4-3-3): Teracciano; Venuti, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Duncan; Callejon, Vlahovic, Sottil.

Spezia (4-2-3-1): Provedel; Ferrer, Hristov, Nikolaou, Bastoni; Kovalenko, Maggiore; Colley, Salcedo, Gyasi; Nzola.

Consigliati: Teracciano (F), Biraghi (F), Bonaventura (F), Callejon (F), Vlahovic (F), Maggiore (S), Colley (S), Nzola (S).

Genoa-Venezia: domenica 31 ottobre, ore 15:00

Genoa (4-3-3): Sirigu; Cambiaso, Vasquez, Masiello, Criscito; Touré, Badelj, Rovella; Kallon, Destro, Ekuban.

Venezia (4-3-3): Romero; Mazzocchi, Caldara, Ceccaroni, Haps; Kiyine, Crnigoj, Busio; Aramu, Henry, Okereke.

Consigliati: Sirigu (G), Criscito (G), Destro (G), Busio (V), Aramu (V), Okereke (V).

Sassuolo-Empoli: domenica 31 ottobre, ore 15:00

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Chiriches, Ferrari, Rogerio; Lopez, Frattesi; Berardi, Raspadori, Traorè; Scamacca.

Empoli (4-3-2-1): Vicario; Stojanovic, Ismajli, Luperto, Marchizza; Haas, Stulac, Bandinelli; Bajrami, Henderson; Pinamonti.

Consigliati: Consigli (S), Toljan (S), Lopez (S), Berardi (S), Scamacca (S), Stulac (E), Pinamonti (E),.

Salernitana-Napoli: domenica 31 ottobre, ore 18:00

Salernitana (4-3-1-2): Belec; Zortea, Gyomber, Strandberg, Ranieri; Obi, Di Tacchio, Kastanos; Bonazzoli, Djuric, Ribéry.

Napoli (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Fabian Ruiz, Zielinski; Politano, Osimhen, Insigne.

Consigliati: Di Tacchio (S), Bonazzoli (S), Ribéry (S), Ospina (N), Mario Rui (N), Fabian Ruiz (N), Osimhen (N), Insigne (N).

Roma-Milan: domenica 31 ottobre, ore 20:45

Roma (4-2-3-1): Rui Patrício; Karsdorp, Mancini, Ibanez, Vina; Cristante, Veretout; Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan; Abraham.

Milan (4-2-3-1): Tatarusanu; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Kessie, Bennacer; Saelemaekers, Brahim Diaz, Leao; Ibrahimovic.

Consigliati: Karsdorp (R), Veretout (R), Abraham (R), Theo Hernandez (M), Kessié (M), Ibrahimovic (M).

Bologna-Cagliari: lunedì 1 novembre, ore 20:45

Bologna (3-4-2-1): Skorupski; Soumaoro, Medel, Theate; De Silvestri, Schouten, Svanberg, Hickey; Orsolini, Soriano; Barrow.

Cagliari (4-4-2): Cragno; Zappa, Ceppitelli, Carboni, Lykogiannis; Bellanova, Marin, Grassi, Deiola; Joao Pedro, Keita.

Consigliati: Theate (B), Soriano (B), Barrow (B), Marin (C), Deiola (C), Joao Pedro (C).

Leggi anche —> Serie A 2021/2022: calendario, risultati e classifica aggiornati

La formazione ideale per l’undicesima giornata

Formazione ideale (3-4-3): Sirigu (Genoa); Theate (Bologna), Toljan (Sassuolo), Bastoni (Inter); Soriano (Bologna), Fabian Ruiz (Napoli), Perisic (Inter), Bonaventura (Fiorentina); Destro (Genoa), Vlahovic (Fiorentina), Dzeko (Inter).

Al termine dell’undicesimo turno, in settimana, sette squadre italiane torneranno in campo per la tre giorni di coppe continentali. L’appuntamento con il campionato è per il prossimo weekend con il programma il dodicesimo turno.