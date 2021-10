Le pagelle e il tabellino di Torino-Sampdoria gara utile per l’undicesima giornata di campionato, appena terminata.

Al ”Grande Torino” in scena il match tra Torino e Sampdoria utile per l’undicesima giornata di Serie A.

Ottima prestazione per la squadra di casa che ne fa tre ai liguri condannandoli a una sconfitta pesantissima per il mister D’Aversa, la quale panchina è in bilico.

I granata passano in vantaggio al 16′: Linetty costruisce l’azione del vantaggio concretizzata da Praet che tocca il pallone e lo manda in porta.

Il raddoppio arriva al 51′ grazie a un contropiede della squadra di Juric: Pobega serve Singo, il quale beffa Audero e infila il 2-0.

Al 66′ la Samp rimane in dieci uomini per l’espulsione di Andre Silva che rivolge frasi ingiuriose nei confronti del direttore di gara, il quale estrae il cartellino rosso.

Al 93′ arriva il tanto atteso gol del ”gallo” Belotti, il centesimo in serie A: dopo la rete annullata per fuorigioco a Verdi, Bremer serve bene il numero 9 che con un diagonale batte il portiere.

Grazie a questo risultato il Torino stacca i blucerchiati raggiungendo i quattordici punti in classifica mentre la squadra di D’Aversa resta ferma a nove.

Torino-Sampdoria: pagelle e tabellino

TORINO-SAMPDORIA: 3-0

MARCATORI: 16′ Praet, 51′ Singo, 93′ Belotti (T).

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic 6; Djidji 6,5, Bremer 7, Buongiorno 6,5; Singo 7 (52′ Vojvoda 6), Lukic 6,5, Pobega 7, Aina 7 (85′ Rodriguez); Praet 7 (76′ Rincon sv), Linetty 6,5 (85′ Verdi); Sanabria 6,5 (52′ Belotti 7). A disposizione: Berisha, Izzo, Zima, Zaza, Rodriguez, Kone, Warming, Rincon, Verdi. Allenatore: Juric.

SAMPDORIA (4-5-1): Audero 5,5; Dragusin 5 (81′ Colley sv), Yoshida 5,5, Chabot 4,5, Augello 5; Bereszynski 5,5 (69′ Askildsen 5,5; 81′ Ciervo sv), Thorsby 5, Ekdal 5,5 (52’ Gabbiadini 5,5), Adrien Silva 4, Candreva 5,5; Quagliarella 5,5 (52′ Caputo 5,5). A disposizione: Falcone, Torregrossa, Ciervo, Depaoli, Colley, Askildsen, Ferrari, Yepes Laut, Murru, Trimboli. Allenatore: D’Aversa.

ARBITRO: Forneau di Roma 1. Assistenti: Peretti di Verona e Sechi di Sassari. Quarto ufficiale: Colombo di Como. VAR: Di Bello di Brindisi. AVAR: Ranghetti di Chiari.

AMMONITO: Bremer, Pobega, Dragusin. ESPULSO: Adrien Silva.

Nella prossima gara di campionato il Torino affronterà lo Spezia in trasferta, sabato 6 novembre alle 15 mentre la Sampdoria incontrerà in casa il Bologna, domenica 7 novembre, sempre alle 15.