È appena finita Inter-Udinese, gara in scena a San Siro e valida per l’undicesima giornata di Serie A: il tabellino e le pagelle.

Termina la sfida tra Inter e Udinese che si è disputata a San Siro. Il primo tempo si è concluso a reti bianche con i padroni di casa più volte vicini al vantaggio: in due occasioni Silvestri si è opposto bene alle conclusioni nerazzurre blindando la porta dei friulani. Nella ripresa, al 60′, ci pensa Correa a sbloccare la partita: l’argentino entra in area e, dopo aver scartato un avversario, piazza il pallone all’angolino non lasciando scampo al portiere avversario. Dopo soli 8 minuti, El Tucu raddoppia con una conclusione potente e precisa che si insacca sotto la traversa dopo un cross basso di Dumfries dalla destra.

Inter-Udinese: il tabellino e le pagelle dell’incontro

Grazie al successo contro l’Udinese, l’Inter consolida il terzo posto, volando a più 5 dalla Roma, impegnata stasera contro il Milan, e a meno 4 dai rossoneri e dal Napoli, entrambe in vetta a quota 28. I bianconeri rimangono, invece, in quattordicesima posizione a più 4 dalla zona retrocessione, in attesa delle altre gare di giornata.

Leggi anche —> Torino-Sampdoria: pagelle e tabellino della partita

Inter (3-5-2): Handanovic 6,5; Skriniar 6,5, Ranocchia 6,5, A. Bastoni 6,5; Dumfries 6,5, Barella 6,5 (80′ Sensi s.v.), Brozovic 6, Calhanoglu 6 (70′ Vidal 6), Perisic 6,5 (86′ Dimarco s.v.); Correa 7,5 (70′ Sanchez 6), Dzeko 5,5 (80′ Lautaro Martinez s.v.). A disposizione: I. Radu, Cordaz, de Vrij, Darmian, Gagliardini, Kolarov, D’Ambrosio, Vecino. Allenatore: Simone Inzaghi 6,5.

Udinese (3-4-1-2): Silvestri 6,5; Becao 5,5, Nuytinck 5, Samir 6; Molina 6 (89′ Soppy s.v.), Makengo 5,5 (70′ Arslan 5,5), Jajalo 5,5 (58′ Walace 6), Stryger-Larsen 5,5 (70′ Udogie 6); Pereyra 6; Success 5,5 (58′ Deulofeu 6), Beto 5. A disposizione: Padelli, Carnelos, De Maio, Zeegelaar, Samardzic, Nestorovski, N. Perez, Forestieri. Allenatore: Luca Gotti 5,5.

Arbitro: Juan Luca Sacchi della sezione di Macerata.

Reti: 60′, 68′ Correa (I).

Ammoniti: 38’ Beto (U), 51′ Pereyra (U).

Espulsi: –

Note: 1′ e 3 di recupero.

MIGLIORE IN CAMPO: Correa (I).

Leggi anche —> Hellas Verona-Juventus 2-1 le pagelle e il tabellino: Simeone stende i bianconeri con una doppietta

I nerazzurri torneranno in campo già mercoledì per la sfida contro lo Sheriff, valida per la quarta giornata della fase a gironi di Champions League. Domenica, invece, l’attesissimo derby contro il Milan. I friulani, invece, domenica ospiteranno il Sassuolo nel dodicesimo turno di Serie A.