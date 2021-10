Il Volo. Il gruppo formato dai tre giovani tenori ha rilasciato su Instagram un annuncio importante: il prossimo impegno internazionale scatena i fan di tutto il mondo

Momento d’oro per la musica italiana, sempre più apprezzata a livello internazionale e alla conquista di mercati che, fino a oggi, sembravano essere impenetrabili: un autentico miraggio.

Sta destando clamore in questi giorni la notizia che i Maneskin apriranno il concerto dei mitici Rolling Stones al Allegiant Stadium di Las Vegas (Nevada) il prossimo 6 Novembre. Tuttavia, non sono l’unico gruppo nostrano sul tetto del mondo. Già prima di loro i ragazzi de Il Volo avevano fatto breccia nell’invalicabile scenario musicale statunitense. Anche loro vincitori di un “Festival di Sanremo”, sono saliti sul podio dell’“Eurovision Song Contest” e hanno aperto le esibizioni di un’autenrica leggenda vivente: Barbra Streisand. Generi e look completamente differenti ma un unico comune denominatore: l’orgoglio che stanno regalando a una nazione intera.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE -> Elodie inarrestabile, batte tutti e conquista la posizione più ambita

Il Volo: l’annuncio che fa esaltare i fan degli Stati Uniti. L’attesa è vibrante

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Il Volo (@ilvolomusic)

“Il Volo sings Morricone” (Epic/Sony Music) è il titolo del nuovo album del gruppo dei tre tenori, formatosi in giovanissima età durante la trasmissione per talenti in erba “Ti lascio una canzone”. La loro ultima fatica musicale sarà disponibile all’ascolto a partire dal prossimo 5 Novembre. Il disco è composto da 14 tracce e rappresenta una celebrazione, un omaggio, al grande Maestro Ennio Morricone, scomparso poco più di un anno fa.

“Ehi US FANS! This is a message for you!” (Ehi, fan statunitensi! Abbiamo un messaggio per voi) – con queste parole lasciate su Instagram, i ragazzi de Il Volo hanno aperto un dialogo con i loro ammiratori oltreoceano, dimostrando quanto il loro seguito sia variegato e diffuso globalmente.

I fan negli USA avranno la possibilità di preordinare il 1° Novembre il nuovo album del gruppo italiano e partecipare a un talk show live sul web in cui potranno rivolgere domande e soddisfare curiosità riguardo Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble.

LEGGI ANCHE -> “Sangiovanni ti rendi conto…”, il commento su Giulia Stabile e l’inaspettata risposta della ballerina

La risposta all’invito è stata immediatamente carica di frenesia. Tantissimi i messaggi giunti in svariate lingue straniere: “Can’t wait” (Non vedo l’ora) – scrive qualcuno tra i commenti. Testimonianze anche dal Brasile, dall’Argentina, arrivando fino in Scandinavia dove qualcuno li prega di fare un concerto anche lì: “Vi amiamo pure noi”.

Giovani, talentuosi e con una fama giustamente riconosciuta: ennesimo orgoglio italiano.