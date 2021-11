Un pezzo d’arte, unico e prezioso: la borsa Dior sfoggiata dall’influencer Chiara Ferragni è un sogno che diventa realtà e conquista tutte le fashion lovers in questo Autunno 2021.

Il modello che fa girare vertiginosamente la testa a tutte le amanti del fashion di lusso: la Lady Dior è il prodotto clou della maison francese e ancora una volta è stata reinventata e rilanciata sul mercato con un aspetto senza precedenti.

A sfoggiarla immediatamente è stata l’instagramer più celebre d’Italia, Chiara Ferragni: ci dimostra come racchiude in sé tutta l’eleganza e la bellezza della Casa di Moda parigina.

Follemente amata dalle Vip, questa it-bag è l’espressione dell’estro creativo della stilista Maria Grazia Chiuri. Raffinata e femminile, è stata pensata dalla direttrice come la borsa ideale per le donne contemporanee.

Ammiriamola insieme, in tutte le sue caratteristiche: dall’inconfondibile motivo pied de poule agli charme D.I.O.R. in metallo dorato chiaro.

E’ Chiara Ferragni a farci girare la testa con la nuova it-bag Dior: la borsa per eccellenza!

Il modello sfoggiato dalla fashion blogger italiana è ricamato con un motivo in pied de poule bianco e blu. Si tratta di una rivisitazione dell’iconica fantasia Dior, pensata in adattamento alle nuove tendenze Autunno Inverno 2021 – 2022.

Protagonista del lato anteriore della borsa è la firma “Christian Dior“, mentre i ciondoli delle iniziali del brand impreziosiscono la silhouette di questa it-bag nella loro tonalità color oro pallido, creando contrasto con il blu scuro.

Si tratta di un modello di media grandezza che può essere portato a mano, a spalla o crossbody grazie alla tracolla rimovibile.

Non può non far impazzire. Presenta tutte le caratteristiche clou del brand: morbida pelle di agnello impunturata, manici arrotondati, ciondoli Dior.

E’ l’espressione più autentica dell’eleganza e della raffinatezza proprie della Maison francese.

Poi, non potevano esserci dubbi sul fatto che Chiara la abbinasse in maniera tale da farla risaltare impeccabilmente all’interno dell’outfit. L’ha indossata a compimento di un perfetto look autunnale caratterizzato da una minigonna argento, dolcevita grigio, cuissardes neri e un cappotto maxi blu caratterizzato all’interno dal dettaglio Dior all over.

Blu del cappotto e blu della borsa: una combo impeccabile che eleva all’ennesima potenza la forza del suo look total Dior.

Dite la verità, quante di voi stanno sognando di mettere nel proprio guardaroba questa firma dell’eccellenza parigina ed ennesima dimostrazione del savoir-faire Christian Dior?