“Matrimonio a prima vista 2021”, spoiler puntata 2 novembre: guerra fredda tra le coppie

Non sembra tirare buon vento tra le coppie del programma di Real Time, le anticipazioni non fanno ben sperare.

Abbiamo lasciato le coppie nella scorsa puntata del docu reality decisamente ai ferri corti, con profonde liti che hanno scosso molto i telespettatori che con numeri sempre maggiori seguono il programma di Discovery Plus/Real Time ormai giunto alla sua settima stagione.

Jessica e Sergio Capozzi nonostante una maggior complicità fisica hanno discusso per una frase che proprio la bella imprenditrice ha rivelato: “In Sergio non vedo una persona che mi può appoggiare, una roccia”.

Non solo loro per hanno colpito a casa: Dalila Cantagallo e Manuel Felice per la prima volta hanno avuto un momento di stallo per via di un’insicurezza che la segretaria dello studio veterinario ha avuto e che anche nella prossima puntata sarà al centro delle loro discussioni. Martina Manoni e Davide Graceffa invece che fine hanno fatto?

LEGGI ANCHE –> “Matrimonio a prima vista 2021”, aria di crisi per Dalila e Manuel: prime insicurezze per la neo sposina

MAPV Italia: la 5a puntata svela colpi di scena tra le coppie in gioco

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Real Time (@realtimetvit)

NON PERDERTI ANCHE –> “Bella sì ma così è troppo!”, dopo MAPV il salto nel vuoto: ex concorrente oggi è anche modella affermata – FOTO

Dalila, lo abbiamo detto, ha iniziato ad avere in testa il tarlo che il marito si sia “accontentato” di lei a prescindere dalla donna che si è trovato di fronte il giorno delle nozze. Nonostante le rassicurazioni di Manuel non è cambiato nulla in lei e anche domani vedremo scintille tra i due. Liti furiose e incomprensioni che invece si scemare si ingigantiranno fino a diventare insormontabili.

Martina e Davide invece? Li abbiamo lasciati con la giovane di Segrate indecisa sul da farsi con il compagno. Dopo la telefonata con l’esperto Favaretto lei ha deciso di dare una chance al marito e di trasferirsi alcuni giorni a Lugo in Romagna.

Le prime scene che anticipano la puntata di domani mostrano un Davide sempre più preso di Martina tanto che al confessionale dichiara senza vergogna: “Anche in pigiama la mattina me la strapazzerei tutta, glielo toglierei a morsi quel pigiama anzi!“.

Dal canto suo, invece, l’assistente di volo è fredda e poco contenta delle attenzioni che il marito le dà con gioia pensando invece che siano estremamente premature rispetto al poco tempo trascorso insieme. Un vero grattacapo per gli esperti che dovranno riunirsi per mettere pace alla zizzania sorta così furiosa e inaspettata tra i sei giovani coinvolti.