La sexy infleuncer Erica Piamonte ha mandato in tilt Instagram condividendo una fotografia in cui indossa un top e non ha il reggiseno.

Erica Piamonte è stata una delle protagoniste del ‘Grande Fratello Vip’ del 2019: nella casa più spiata d’Italia conquistò il pubblico con la sua energia, la sua bellezza e soprattutto la sua sensualità fuori dal comune. Nella sua vita è stata ragazza immagine in alcune discoteche, è stata commessa in un supermercato ed è diventata un’influencer degna di nota.

Il suo profilo, seguito da 335mila followers, è pienissimo di fotografie. La classe 1988, ogni giorno, fa stropicciare gli occhi dei suoi seguaci condividendo scatti roventi. Questa sera, la ragazza ha postato un’immagine in cui non indossa nemmeno il reggiseno.

Erica Piamonte, il top è un qualcosa di incredibile: niente reggiseno, che bombe

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝕰𝖗𝖎𝖈𝖆 𝕻𝖎𝖆𝖒𝖔𝖓𝖙𝖊 (@erica_piamonte_real)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> “Qualcuno ha davvero guardato il lago?” Ludovica Pagani: la giacca si apre e scopre sensuali scenari – FOTO

Tutti aspettavano con ansia un nuovo contenuto di Erica Piamonte: la fiorentina non ha deluso e ha postato tre scatti infuocati. “Qui ero a Roma prima di dover guidare 3 ore e mezzo da sola per tornare a Firenze. 1-2-3?”, ha chiesto l’influencer alla sua platea. I fan ovviamente stanno rispondendo con grande enfasi. Quasi tutti usano la stessa risposta: tutti gli scatti sono fantastici.

Gli scatti sono praticamente uguali: la 33enne cambia soltanto le posizioni. Il suo top sta letteralmente per esplodere: fuoriescono così le sue bombe, non coperte nemmeno da un reggiseno. Anche il ventre è totalmente scoperto: la Piamonte è super allenata e ha un addome strepitoso.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE -> “Ustiona!” Wanda Nara a gattoni nel completino leopardato, il divano va in fiamme – FOTO