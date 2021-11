Dopo anni arriva un retroscena tragico sulla morte del conduttore Fabrizio Frizzi, la famiglia non voleva rivelarlo

Fabrizio Frizzi è stato uno dei conduttori televisivi più amati e apprezzati del panorama italiano. Ha tenuto compagnia a milioni di italiani alla radio e in televisione con quiz stimolanti e spettacoli di varietà. La sua simpatia e il suo carattere aperto e sempre umile ha conquistato tutti. Motivo per cui alla sua scomparsa nel 2018 è stato pianto da tutta Italia e ricordato come uno dei migliori conduttori.

LEGGI ANCHE>>>“Ballando con le stelle”, scatta la scintilla tra due concorrenti: arriva la passione.. I nomi

Qual è il retroscena sulla morte di Frizzi che la famiglia voleva nascondere?

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>Giallo nella notte di Ognissanti: uomo freddato all’interno della propria auto

Fabrizio Frizzi ha esordito nel 1976 con un programma radiofonico su “Radio Antenna Musica”. Successivamente è sbarcato in Rai dove ha partecipato ad alcune trasmissioni per giovani sia come invitato inizialmente, che come conduttore successivamente. Nel 1980 è diventato conduttore anche del noto concorso di bellezza Miss Italia, che ha presentato per ben 15 volte. Ma Fabrizio non era solamente un bravo conduttore, era un uomo dal cuore immenso e dalla sensibilità rara. Ha donato il suo midollo osseo ad una bimba che era in fin di vita e lei lo ha ringraziato con un abbraccio dolcissimo e chiamandolo fratello. Per questo motivo la sua morte prematura è stata ancora più difficile da accettare. Purtroppo un’emorragia cerebrale lo ha stroncato nel pieno della sua vita.

La sua morte ha lasciato tutti nello sconforto, Frizzi ha salutato per sempre la moglie e figlia ed un vuoto immenso in tutti coloro che hanno avuto il piacere di conoscerlo per l’uomo buono e gentile che era, oltre al personaggio televisivo, si è fatto strada negli animi di milioni di persone.

Molti colleghi lo ricordano spesso e parlano di lui. Recentemente Luca Giurato ha nominato il collega svelando un retroscena sulla sua morte che nessuno sapeva oltre la famiglia. Giurato ha affermato che Frizzi sapeva già di stare male prima del clamoroso malore in studio. Ha affermato che il conduttore aveva un tumore al cervello di cui era a conoscenza già da diverso tempo. Tuttavia non ha mai voluto rivelarlo e nemmeno la famiglia. Infatti si è sempre parlato di un’emorragia cerebrale e non di tumore.

Giurato ha affermato che ormai è inutile nascondersi e non parlare della reale malattia che lo ha ucciso. Luca Giurato ha anche aggiunto che Frizzi avrebbe raccontato tutta la verità solamente se fosse guarito, perché in quel caso sarebbe stato testimone della ricerca scientifica.