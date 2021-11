A “Ballando con le stelle” è nato un nuovo amore e i giudici mettono alla prova i diretti interessati: cosa è successo durante l’ultima puntata?

“Ballando con le stelle” è iniziato da poco più di due settimane e sta già facendo discutere molto il pubblico e il web che lo segue. Tra i concorrenti preferiti e i flirt appena sbocciati. Nell’ultima puntata, Andrea Iannone e Lucrezia Lando sono finiti al centro del mirino.

Tra i due sembra essersi accesa una fiamma, in diretta c’è chi non ha fatto altro che parlare di loro. Ecco come stanno le cose tra il concorrente e la ballerina.

GUARDA QUI>>“Mordimi sul collo”. Miryea Stabile, super sexy anche in versione horror. Il suo outfit per Halloween vi sedurrà – FOTO

“Ballando con le stelle”, è vero amore?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ballando con le stelle (@ballandoconlestelle)

GUARDA QUI>>“Ce lo dici così” Annalisa l’annuncio atomico con un look sensualissimo, fan in delirio – FOTO

Andrea Iannone, nonostante il tutore al braccio, ha deciso di scendere in pista e scatenarsi insieme alla sua compagna di ballo Lucrezia Lando. Prima dell’esibizione, però, è andato in onda un filmato del concorrente.

Tutti i giudici, tranne Selvaggia Lucarelli, pensano che tra i due ci sia intesa e che sia nato un certo flirt. Tanto che Rossella Erra si lascia andare: “C’è stato un bacio passionale lo abbiamo visto”.

Nessuno dei due ha proferito parola, ma gli autori per rompere il silenzio hanno mandato in onda un video in cui si nota il momento tenero. Poco prima di iniziare la performance, Iannone ha lasciato un bacio sul naso alla sua compagna.

Per il momento non abbiamo altre notizie al riguardo, né l’ex di Belen né la Lando hanno confermato o smentito il gossip.

Sono in tanti a parlare di ciò che è successo tra Lucrezia Lando e Andrea Iannone, anche Alberto Matano ha esordito, dicendo: “Lui guardando la clip si è emozionato, lei lo ha consolato, gli ha asciugato le lacrime e lui le ha dato un bacio”. A quel punto il concorrente ha ironizzato: “Stiamo facendo tutto così velocemente che probabilmente di qui alla fine di Ballando faremo un matrimonio”.