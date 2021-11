Rossano Rubicondi, la straziante verità sulla sua morte. Parlano i genitori: “Non sapevamo”

Rossano Rubicondi. La notizia della morte prematura dello showman è arrivata come un fulmine a ciel sereno. Parlano apertamente i genitori per fare chiarezza sulla vicenda

Nessuno si aspettava la notizia della morte dello showman Rossano Rubicondi, deceduto il 29 Ottobre scorso a New York, all’età di 49 anni. Ex spogliarellista e fotomodello romano, aveva ottenuto piccole parti anche in lungometraggi in qualità di attore ma, sicuramente, la sua notorietà è accresciuta in seguito alle nozze con la socialitè Ivana Trump (ex moglie del magnate Donald Trump e madre dei suoi figli Ivanka, Donald Jr. ed Eric).

La presunta causa del decesso sarebbe un melanoma cutaneo. I genitori hanno chiarificato l’informazione.

Rossano Rubicondi. I genitori chiariscono i dubbi sulla causa della morte

Rossano Rubicondi aveva registrato un picco di fama in Italia nel 2008 in seguito alla sua partecipazione al reality “L’Isola dei famosi”, programma di cui in seguito diventò anche inviato. A tenere le redini all’epoca fu Simona Ventura. Proprio la celebre presentatrice ha diffuso per prima la notizia della sua scomparsa con queste parole: “Rossano… Grazie per il percorso fatto insieme, per i litigi, le incaz*ature ma anche i chiarimenti e le risate, tantissime, che abbiamo fatto insieme. Fai buon viaggio. RiP”.

Ospiti del salotto televisivo di Barbara D’Urso su Canale 5, “Pomeriggio 5”, i genitori dello showman si sono aperti sulla vicenda dolorosa che li ha coinvolti.

A quanto pare erano totalmente ignari delle condizioni di salute che vessano il figlio: “Non sapevamo niente della malattia di Rossano” – hanno rivelato – “Questa cosa ci ha lasciato senza parole”. É stato un fulmine a ciel sereno per loro: “Ci hanno chiamati dall’America per informarci della morte di Rossano e ci hanno detto come sono andate realmente le cose”.

L’uomo avrebbe taciuto sulla presenza di un tumore per un sentimento di protezione verso i suoi familiari. Questa la descrizione degli ultimi fatali momenti, descritta in tv dai genitori: “Rossano stava entrando in doccia e una vena nel polmone è scoppiata. Ha perso i sensi e ha battuto la testa nella vasca. È rimasto lì, da solo, per ore”.

La coppia ha voluto poi ringraziare pubblicamente l’ex moglie di loro figlio, Ivana Trump, che evidentemente era a conoscenza della situazione di Rossano Rubicondi: “Sappiamo che Ivana Trump lo ha aiutato in tutto e per tutto, a livello economico-sanitario, ma noi siamo i genitori… avremmo voluto saperlo. Le siamo grati perché, anche se non stavano più insieme da 15 anni, non ha esitato ad aiutarlo”.

Poi la rivelazione più sentita: “Condivideremo le ceneri con lei”.