Suocera ostile? Quello che non le devi mai dire se vuoi vivere senza stress

La suocera, se non ci fosse bisognerebbe inventarla o era la mamma? Ad ogni modo esiste, quindi se vuoi vivere in un ambiente sano e senza stress con lei, leggi i nostri consigli. Non te ne pentirai.

Lo sapevi che ogni anno alla quarta domenica di ottobre si festeggia la suocera? Se non ne eri a conoscenza non ti demoralizzare hai l’anno prossimo per recuperare. Ad ogni modo, festeggiamenti o meno, è sempre bene avere un buon rapporto con la suocera. C’è chi la ama e chi la odia ma resta sempre e comunque una figura importante nell’entourage familiare.

E’ stato scoperto che il 30% delle separazioni in Italia è causato dai comportamenti della suocera. Instaurare un rapporto cordiale con questa personalità forte o dolce che sia, ti aiuterà a vivere meglio e senza troppo stress. Sotto l’occhio dei riflettori vi è sicuramente il rapporto tra nuova-suocera anziché genero-suocera, questo perché le due donne voglio in tutti i modi marcare il territorio che in questo caso è rappresentato dall’uomo, prima figlio poi sposo.

Oggi vi sveliamo alcuni consigli, vitali per la vostra sopravvivenza psicologica, da utilizzare nel caso in cui abbiate a che fare con una suocera peperina.

Cosa non dire mai alla madre del tuo fidanzato/marito?

Se volete che il rapporto con il vostro lui duri più a lungo possibile, ma soprattutto se ci tenete alla vostra salute mentale, dovete necessariamente evitare di dire queste cinque frasi a vostra suocera.

Tuo figlio preferisce la mia cucina alla tua. Stai commettendo un sacrilegio, hai appena dato il via alla terza Guerra Mondiale, ti sei rovinata con le tue mani. Non dire mai alla madre del tuo fidanzato/marito che preferisce la tua cucina ( anche se potrebbe essere vero), per tua suocera potrebbe essere una dichiarazione di guerra.

Stai commettendo un sacrilegio, hai appena dato il via alla terza Guerra Mondiale, ti sei rovinata con le tue mani. Non dire mai alla madre del tuo fidanzato/marito che preferisce la tua cucina ( anche se potrebbe essere vero), per tua suocera potrebbe essere una dichiarazione di guerra. Non conosci tuo figlio così come lo conosco io. Anche in questo caso se non ti tira una scarpa dietro sei fortunata. Per tua suocera sentirsi dire una cosa simile è un affronto, lei che gli ha dato la vita, che lo ha allevato, lo ha accudito con amore e passione, non accetterebbe mai una frase simile. D’altronde pensa se la tua futura suocera potrebbe dirlo a te.

Anche in questo caso se non ti tira una scarpa dietro sei fortunata. Per tua suocera sentirsi dire una cosa simile è un affronto, lei che gli ha dato la vita, che lo ha allevato, lo ha accudito con amore e passione, non accetterebbe mai una frase simile. D’altronde pensa se la tua futura suocera potrebbe dirlo a te. La tua opinione non mi interessa, i figli sono i miei. Tua suocera prima di essere nonna è stata madre, ogni volta avrà sempre un consiglio per te. Prima di farti uscire il fumo dalle orecchie tipo una caffettiera, conta fino a 10, anche perché alla fine farai sempre come meglio ritieni opportuno.

Tua suocera prima di essere nonna è stata madre, ogni volta avrà sempre un consiglio per te. Prima di farti uscire il fumo dalle orecchie tipo una caffettiera, conta fino a 10, anche perché alla fine farai sempre come meglio ritieni opportuno. Ci pensa mia madre, ha tutto sotto controllo. Non escludere tua suocera a priori, il senso della famiglia è anche l’aiutarsi gli uni con gli altri. Se si mette a disposizione per qualcosa, concedile il beneficio del dubbio e rendila partecipe di quello che accade. Si sentirà senza dubbio più utile.

Non escludere tua suocera a priori, il senso della famiglia è anche l’aiutarsi gli uni con gli altri. Se si mette a disposizione per qualcosa, concedile il beneficio del dubbio e rendila partecipe di quello che accade. Si sentirà senza dubbio più utile. Non dire sempre NO! Avere un atteggiamento ostile con tua suocera non aiuterà te, non aiuterà i tuoi figli, non aiuterà il rapporto con tuo marito. Sarà sempre un cane che si morde la cosa e l’unica a rimetterci potresti essere proprio tu. Apri la mente a nuove considerazioni, lei potrebbe addirittura stupirti.

Fai tesoro di questi consigli perché ricorda che un giorno potrai esserci tu dalla sua parte, la vita è una ruota, gira, gira e torna indietro. Tra qualche anno, quando il tuo piccolo principe che hai tirato su con amore e dedizione, ti presenterà tua nuora, non la penserai allo stesso modo. Fidati.