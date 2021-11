Aereo cargo con 7 persone a bordo si schianta in Siberia: tutti morti

Un aereo cargo bielorusso si è schiantato nella Siberia orientale, uccidendo tutti gli occupanti bordo: morti sette membri dell’equipaggio.

Un aereo cargo bielorusso si è schiantato nel sud-est della Siberia, uccidendo tutti gli occupanti a bordo: sette membri dell’equipaggio. La tragedia ad alta quota risale a questo mercoledì 3 novembre: lo hanno riferito i funzionari locali citati dalla TASS. Stando a quanto si apprende dalla fonte dell’Agenzia di stampa russa, il velivolo, Antonov An-12, di proprietà della compagnia bielorussa Grodno, si è schiantato e ha preso fuoco vicino alla località di Irkutsk, città della Russia siberiana centrale e capoluogo dell’omonima Oblast’.

Incidente aereo in Siberia: nessun sopravvissuto

La notizia trova conferma nei principali notiziari russi, le cui fonti precisano che l’aeromobile era scomparso dagli schermi dei radar durante il secondo tentativo di avvicinamento finalizzato all’atterraggio: la prima manovra era fallita. Al momento cause e dinamiche dell’incidente non sono chiare. “L’unica cosa che possiamo accertare è che, sfortunatamente, tutti sono morti.“, ha riferito Igor Kobzev, il governatore regionale di Irkutsk. Stando alle testimonianze dei funzionari bielorussi, al momento della tragedia l’aereo trasportava a bordo un equipaggio composto da tre bielorussi, due russi e due ucraini.

Secondo quanto si apprende dalle fonti delle autorità, il velivolo è stato ritrovato in fiamme: nessun sopravvissuto. Il comitato investigativo russo, l’agenzia investigativa statale più importante del Paese, ha dichiarato di aver aperto un procedimento penale per violazione delle norme sulla sicurezza dei trasporti. L’aereo Antonov An-12 è stato ritrovato dai soccorritori nei pressi del villaggio di Pivovarikha nell’Oblast’ amministrativa di Irkutsk, non lontano dall’aerodromo.

Ancora ignote le cause della tragedia: in merito, le autorità locali hanno annunciato l’apertura di un’inchiesta per maggiori accertamenti sull’incidente aereo.

