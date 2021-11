“Harry Potter” ritorna al cinema: l’evento che tutti stavano aspettando

Harry Potter, il maghetto più amato del mondo, è pronto a ritornare in tutti i cinema d’Italia: la notizia che tutti stavano aspettando

Sono trascorsi vent’anni da quando un bambino di 11 anni, con una cicatrice sulla fronte, è entrato in tutti i cinema del mondo. Il film, ispirato al primo libro della saga di J.K. Rowling, ha conquistato tutti fin dal primo momento: una storia capace di appassionare chiunque, sia i più piccoli che i più grandi. Stiamo parlando di Harry Potter, il mago più famoso del mondo. Dopo tutto questo tempo, i bambini continuano ad avvicinarsi alla saga che senza ombra di dubbio resterà eterna nel tempo.

Harry Potter ritorna al cinema per i suoi 20 anni

In occasione dell’anniversario dei vent’anni, il cinema ha deciso di farci un regalo facendo tornare Harry Potter e La Pietra Filosofale, il primo film della saga, in tutte le sale del nostro Paese. In questo modo, i ragazzi che all’epoca non erano ancora nati o che erano troppo piccoli, o che per qualsiasi motivo non hanno avuto modo di guardare il film al cinema, questa volta lo potranno fare. Sarà una bellissima occasione per tornare indietro nel tempo e recuperare una esperienza che molti fans della saga avrebbero voluto vivere quel giorno vent’anni fa. Dunque, dal 9 al 12 dicembre, il film tornerà al cinema a grande richiesta: avete solo tre giorni per poter acquistare il biglietto e ottenere un posto in una delle tante sale italiane.

E non è finita qui: il 12 novembre la serie tornerà ad essere trasmessa su Canale Cinque per la solita maratona annuale. Secondo i calcoli, dovrebbe terminare poco dopo le feste di Natale.