“Questa va come sfondo” Alice De Bortoli nell’ultima FOTO fa sognare: outfit super striminzito ed uno sguardo che ti fulmina

Alice De Bortoli nell’ultima foto fa sognare: l’outfit striminzito si adagia perfettamente allo stile giovanile dell’influencer. Lo sguardo poi ti cattura.

Uno stile fresco, tipico della sua età…Alice De Bortoli è molto seguita sui social dove propone spesso scatti e video che meglio ritraggono alcuni momenti della sua vita quotidiana fatta di impegni,- come ad esempio quelli scolastici – a quelli più legati al successo come influencer. Una folta chioma bionda e liscia, dei capelli che la rappresentano perfettamente.

Nonostante vanti Alice 2,1 milioni di followers, spesso è presa di mira sotto i post; non sono haters ma solo utenti che criticano e che attendono il minimo errore per scagliarsi contro la neo 18enne. Ma nella sua ultima foto nessun hater, solo complimenti: “Questa va come sfondo”, scrive un fan.

Alice De Bortoli, outfit striminzito e quello sguardo ammiccante che ti mette k.o.

Alice si trova per le vie di Milano e coglie l’occasione per scattarsi una foto; un primo piano che mostra l’outfit casual scelto. Una mini t-shirt bianca super attillata e che mette in risalto le abbondanze della giovane influencer. “Essere se stessi è più importante che essere perfetti 🌪” commenta così la foto il cui sguardo penetrante spiazza il web.

Come abbiamo già accennato prima, in tanti hanno gradito lo scatto tanto da volerla usare come sfondo nei propri dispositivi. La bellezza di Alice è fuori da ogni discussione, di quella fresca – considerata la sua età – ma che fa impazzire tanto la sua generazione che, non a caso, ama seguirla anche su TikTok.

Tra le storie, la giovane celebrità aveva fatto sapere ai fans che avrebbe risposto ai commenti sotto al suo ultimo post…in realtà nessuna interazione appare da parte di Alice, quindi i fans staranno aspettando impazienti.

Come ogni ragazza della sua età, è molto legata ai social e posta spesso del nuovo contenuto ma interviene poco; si vedono solo dei commenti dei followers che sovente battibeccano tra loro.