La bella conduttrice di “Verissimo” ha compiuto gli anni qualche giorno fa, e ha festeggiato con la famiglia in un ristorante stupendo

Silvia Toffanin ha spento 42 candeline il 26 ottobre. Ha deciso di trascorrere il giorno del suo compleanno insieme alla sua famiglia. Quindi con Pier Silvio Berlusconi, suo compagno da ormai da 20 anni, i loro due figli e una ristretta cerchia familiare tra cui anche il padre e i cognati. Hanno cenato in un noto ristorante davvero delizioso. Scopriamo dove sono andati.

LEGGI ANCHE>>>“Fantastica è dir poco”, Ginevra Lamborghini calze a rete scoperte fino lì: selfie vietato ai minori – FOTO

Silvia Toffanin a cena con la famiglia per il suo compleanno

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>Michela Quattrociocche, il grande amore che le ha cambiato la vita – FOTO

Silvia Toffanin e Pier Silvio Berlusconi vivono a Portofino in una villa immensa e quasi regale. I figli vanno a scuola a Santa Margherita Ligure e loro si godono la pace e la tranquillità di uno dei borghi più belli d’Italia. Certo rispetto ad una Milano movimentata e frenetica, è tutta un altra cosa. Inoltre hanno lo splendido mare, che fa da cornice alla loro vita perfetta, d’estate i due fanno sup vicino alla spiaggia di Paraggi con i figli. Abitando dunque in questo luogo incantevole, anche le feste le trascorrono sempre lì. Questa volta la festa in questione è il compleanno della bella Silvia. Hanno deciso di festeggiarlo in un noto ristorante nella piazzetta di Portofino.

Si tratta del ristorante Da i gemelli, un posto riservato e raffinato dove va spesso la famiglia Berlusconi. I presenti erano i figli della coppia, Lorenzo Mattia e Sofia Valentina, Pier Silvio, la cognata Marina con il marito Maurizio Vanadia e il padre della Toffanin. Questo è stato il primo compleanno della Toffanin senza la madre che è scomparsa il 29 ottobre dell’anno scorso. Non è stato facile per la conduttrice accettare la dipartita dell’amata mamma, e festeggiare il compleanno senza di lei è stata dura. A maggior ragione hanno deciso di fare tutto nella riservatezza assoluta.

La Toffanin e Pier Silvio vivono una vita decisamente ai margini di tutto il resto del mondo e tengono molto alla loro privacy. Nonostante il ruolo di lui in televisione e lei che conduce uno dei programmi più seguiti d’Italia, “Verissimo”. Che tra l’altro quest’anno ha raddoppiato l’appuntamento andando in onda anche la Domenica. Loro comunque preferiscono dedicare il tempo alla famiglia e farlo in maniera privata, lontano dagli occhi di tutti.