“Brrr ti scaldo io”, Mikaela Silva pelliccia e cresta in testa: l’appello dei fan è unanime: “Torna!” – FOTO

La ex velina si è mostrata sui social con una pellicciotta molto spessa che le scalda il fisico minuto e tonico che rimbalza da sotto l’indumento.

Al momento alle redini di “Striscia la Notizia” ci sono Talisa Ravagnani, 19 anni, e Giulia Pelagatti, 22 anni, che hanno sostituito le storiche, per presenza effettiva di giorni, amate veline Shaila Gatta e Mikaela Neaze Silva.

Le due giovani hanno cambiato drasticamente vita dopo la fine delle registrazioni presso lo studio di Canale 5, in particolare Mikaela oggi ha aggiornato non solo look ma anche la sua strada che ha deciso di rivolgere in un ambito molto lontano da quello di provenienza. Vediamo il suo ultimo post?

Mikaela Silva battezza l’arrivo dell’inverno così, stupenda con i capelli raccolti

