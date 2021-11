Arriva una proposta tanto inaspettata quanto entusiasmante per Pierpaolo Pretelli: la scoperta in diretta e la sua reazione

Sta per concludersi la sua esperienza a Tale e Quale Show, con la finale che andrà in onda venerdì 5 novembre. A Pierpaolo Pretelli l’avventura nel talent di Rai 1 ha aperto nuovamente le porte del mondo dello spettacolo, che sembra rimasto particolarmente colpito dalle sue potenzialità. Talentuoso, carismatico, simpatico e con un carico di fan alle spalle -sempre pronto a supportarlo- potrebbe rappresentare un nuovo volto all’interno di contenuti televisivi. Lo pensa anche una nota conduttrice che nel corso de La Vita in Diretta ha lasciato intendere che per il concorrente di Tale e Quale potrebbe arrivare presto una proposta.

Pierpaolo Pretelli a Domenica In? Mara Venier lancia l’indiscrezione

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da La Vita In Diretta (@vitaindiretta)

Nelle ultime settimane non è passato inosservato il legame che si è venuto a creare tra Pierpaolo Pretelli e la conduttrice Mara Venier. Dopo essere stato ospite a Domenica In -e averle dedicato persino un brano- le strade dei due si sono più volte incrociate. Pierpaolo è stato anche invitato alla festa di compleanno della conduttrice, con il quale si è instaurato un feeling che, televisivamente parlando, potrebbe funzionare.

A pensarlo è anche la padrona di casa di Domenica In che, ospite a La Vita in Diretta proprio insieme al concorrente di Tale e Quale Show, ha lanciato una proposta inaspettata.

“Sta dimostrando grandi qualità e sto pensando a lui all’interno di Domenica In per un gioco molto forte“, ha dichiarato Mara Venier. La reazione di Pretelli non si è fatta attendere. Con grande entusiasmo e altrettanta sorpresa, ha esclamato: “E io che pensavo di essere disoccupato dopo Tale e Quale!“.

La conduttrice ha così espresso il suo desiderio -“Lo voglio con me!“- che potrebbe presto avverarsi. L’esperienza con il talent di Carlo Conti sta per concludersi e Pierpaolo sembrerebbe ben predisposto a continuare a lavorare all’interno degli Studi Rai.

Non è mancata neanche la risposta da parte dei numerosissimi fan del giovane che hanno più volte espresso il loro entusiasmo dinnanzi a questa inedita coppia. Loro sarebbero già pronti a seguirlo e supportarlo anche in questa nuova avventura lavorativa.