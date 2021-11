Carolina di Monaco, è guerra aperta: per lei e famiglia il peggior epilogo

Per il principato di Monaco sono in arrivo brutte notizie. Ecco cosa è successo al figlio di Carolina di Monaco

E’ guerra aperta tra l’ex marito di Carolina di Monaco e il figlio Ernst August Jr. I due da tempo litigano per le sorti del castello di Marienburg. Sembra che il giovane della famiglia lo abbia messo in vendita al prezzo simbolico di un euro ed il padre sia andato su tutte le furie.

Così Ernst August di Hannover ha portato in tribunale il suo erede e l’udienza per chiudere definitivamente il fatto è fissata per il 25 novembre 2021.

Carolina di Monaco, cosa è successo a suo figlio

Sembra che tutto sia iniziato nel 2009, quando Ernst August Jr., dopo aver recepito la notizia di un ipotetico restauro e una manutenzione da 30 milioni di euro, decise di fare una richiesta fuori dal comune: vendere il castello di Marienburg alla cifra simbolica di 1 euro.

Quando il padre venne a sapere dell’intenzione del figlio bloccò immediatamente l’operazione e lo chiamò in tribunale. Il Castello è degli Hannover e si trova in Germania. E’ considerato un vero gioiello di famiglia, per questo Ernst August non riuscirebbe mai a vederlo venduto al costo di un euro.

Nell’attesa dell’udienza definitiva il figlio dice la sua: “Spero che Marienburg possa essere preservato come monumento storico della Bassa Sassonia, aperto a tutti”.

A quanto pare, però, il padre sembra non pensarla così tanto da considerarlo un ingrato, accusandolo di aver cercato di impadronirsi di dipinti e altri tesori di famiglia.

Non ci resta che attendere la decisione del giudice prevista per il prossimo 25 novembre. Sono in tanti ad essere curiosi sull’evoluzione dell’evento, visto che il principato di Monaco da sempre è una delle famiglie reali più interessanti per gli italiani. C’è chi muore dalla voglia di sapere quale sia il pensiero della principessa Carolina.