Chiara Ferragni sbalorditiva su Instagram: la fantastica influencer ha mandato in tilt il web con uno scatto da paura.

Chiara Ferragni non smette mai di stupire sul web: la sexy influencer sta condividendo di volta in volta scatti sempre più esagerati. La moglie di Fedez, talvolta, tende ad esagerare: alcuni contenuti stanno facendo infuriare numerosissimi utenti del web. Ovviamente non manca chi apprezza: va comunque sottolineato che la 34enne ha un fisico da urlo.

La Ferragni, al momento, si trova in Germania: la fashion blogger è fuori dall’Italia per ricevere il GQ Woman of the Year Award. Il post piazzato sul suo profilo è al limite della censura. Chiara indossa (se così si può dire) una sottospecie di armatura dorata che mette in evidenza il suo lato A da arresto cardiocircolatorio.

Chiara Ferragni e il seno dorato: pazzesca

Chiara, questa sera, ha condiviso alcuni contenuti che fanno (e faranno) discutere. Il post contiene tante fotografie e un video. In uno degli scatti, la Ferragni caccia la lingua fuori e soprattutto porta le sue mani sulle parti più delicate del davanzale. La fashion blogger provoca come non mai la sua platea. L’acconciatura dei capelli è fantastica mentre il trucco mette in evidenza i suoi occhi spettacolari.

Nel breve filmato, invece, la classe 1987 sfila nell’albergo. “Non è un po’ troppo?”, ha scritto un utente. “Wonder Woman”, “Devastante”, “Wow”, scrivono i fan estasiati da cotanta esplosività. “Sei oscena”: una seguace, invece, ha criticato l'”outfit” scelto dalla bella influencer. “Sempre peggio”, “Orribile”, “Che brutto”, “E’ già carnevale?”: non solo commenti positivi, ma anche una pioggia di critiche per la nativa di Cremona.

