“Ma che fi**ta” Annalisa, seminuda con stile: la FOTO scatena un turbinio di emozioni 

Annalisa, la celebre cantante in un outfit destinato a turbare per molto e molto tempo il mondo onirico dei fans. Un sogno di spiccata seduzione.

Annalisa, cosa possiamo dire su di lei? Usare un solo aggettivo è impossibile ma ci proviamo lo stesso: talentuosa. La cantante ormai da anni è una presenza costante nel panorama musicale italiano aumentando costantemente i suoi fans. Numerosi i “Festival di Sanremo” a cui ha partecipato e tante le collaborazioni con artisti italiani.

La sua voce limpida ma potente le consente di poter interpretare qualsiasi brano; sempre molto intonata, una vocalità perfetta che l’ha resa appetibile anche all’estero. Artisti del calibro di David Guetta infatti l’ha voluta per la versione italiana del nuovo singolo, dal titolo Family.

Annalisa, outfit striminzito per il lancio della nuova hit: il web nel caos

La foto scattata da Annalisa è suggestiva: in un terrazzo panoramico di Milano, la cantante indossa un outfit super striminzito che non occulta le grazie. Le gambe appaiono in tutta la sua bellezza e tonicità, shorts in denim inguinali e top mono spalla, rigorosamente in blu, colore a cui la cantante è particolarmente legata.

Sandalo con tanto di tacco alto e poi dei calzini che il web non ha molto gradito, sono numerosi infatti i riferimenti a questo indumento ritenuto discutibile: “Quei calzini nn si possono guardare, il resto sì” e annessa risposta “si ma le fa freddo ai piedini… glié mezza gnuda 😍”. Annalisa infatti è coperta solo da un caldo cappotto color écru. Il complesso funziona ed i fans non stanno nella pelle per questo nuovo successo musicale per l’artista.

“Anche solo per un’ora Torno qui e non penso Non penso a niente, si O solo al prossimo drink Io lo so perché: Ho una #FAMILY 💙” il pezzo che ormai i sostenitori – hanno confessato – stanno ascoltando in loop.

Un momento importante, la proiezione verso il mercato musicale internazionale a cui ambiscono tutti gli artisti. E Annalisa ha tutte le carte in regola per lanciarsi in panorami musicali ancora più ampi.