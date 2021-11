Belén Rodríguez, il retroscena sulla riappacificazione con Antonino Spinalbese

Antonino Spinalbese e Belén Rodríguez avrebbero fatto pace, spunta però un retroscena sulla loro riappacificazione: i dettagli

La storia d’amore tra Antonino Spinalbese e Belén Rodríguez assomiglia sempre di più a una soap opera o almeno è quello che sembra agli occhi del gossip. I diretti interessati hanno smentito qualsiasi rottura pubblicando foto di una fuga romantica a Parigi. In quei giorni sono andati anche a cena con Marco Verratti e la moglie Jessica Aldi.

Tuttavia durante i giorni nella capitale francese i due innamorati avrebbero avuto una lite terribile, così come scrive il settimanale “Oggi” in edicola in questi giorni.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE -> Antonino Spinalbese, il colpo di scena sulla presunta crisi con Belén

Belén Rodríguez, la sera in cui è scaturita la rottura con Antonino Spinalbese

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE -> “Uomini e Donne”, parla la dama cacciata da Maria: “Ci sono rimasta malissimo”

Il giornale patinato ha svelato i particolari di cosa è accaduto la sera del 1 novembre. La showgirl ha festeggiato insieme alla madre Veronica, il fratello Jeremias e la sua compagna il compleanno di suo padre Gustavo. La location dell’evento è stata un ristorante argentino a Milano. Erano tutti presenti ma mancava proprio lui, l’hair stylist.

Si potrebbe pensare che gli impegni lavorativi hanno costretto Spinalbese a non andare ai festeggiamenti di famiglia. Niente di tutto questo perché il papà di Luna Marì era da solo a casa a guardare la Tv dopo aver fatto la spesa al supermercato.

Sempre leggendo quanto scrive “Oggi” il motivo della mancata presenza del 26enne alla cena di suo suocero sarebbe stata, come accennato poc’anzi, una discussione tremenda avuta durante il viaggio nella città francese. Eppure solo qualche mese fa è nata la piccola figlioletta.

I due bellissimi vip stanno insieme da poco più di un anno e dovrebbero essere al settimo cielo per questa creatura. Dopo la sofferenza causata dalla rottura con Stefano De Martino Belén Rodríguez era come rinata ma adesso sono in molti che le rimproverano sui social di essere dimagrita troppo, come se fosse una colpa.

Insomma non c’è proprio pace per la coppia che smentisce ogni crisi ma poi viene paparazzata dai giornali di gossip.