“Io ti amo, come devo fare?” Chiara Nasti esagerata: il completo rosso e attillato mette d’accordo tutti i fan: spettacolo di sensualità – FOTO

Chiara Nasti. La bellissima influencer regala ai suoi fan sui social network immagini ad alto livello di sensualità. Le sue curve sinuose sono uno spettacolo per gli occhi

Classe 1998, nata a Napoli, Chiara Nasti è una giovane fashion influencer che, a soli 23 anni, ha raccolto un successo strepitoso. É tra le professioniste più conosciute del suo settore e al momento vanta sul proprio profilo Instagram una platea che sfiora i 2 milioni di follower che giornalmente “spiano” le novità sulla loro beniamina.

La modella è diventata un personaggio noto al grande pubblico dopo la sua partecipazione a “L’isola dei famosi” nel 2018. Inoltre, è finita sulle pagine dei rotocalchi rosa a causa della sua vita sentimentale. É stata compagna del calciatore Nicolò Zaniolo e successivamente è stata avvistata in compagnia dell’attaccante del Paris Saint-Germain Neymar. A quanto pare la sua passione per gli sportivi è proseguita; la scorsa estate è stata pizzicata dai paparazzi in compagnia di Mattia Zaccagni, giocatore della Lazio in prestito attualmente al Verona.

Chiara Nasti lascia tutti senza parole. Il suo outfit provocante manda il web in tilt

Chiara Nasti ha scelto un completo provocante per incendiare gli animi del venerdì sera. L’affascinante influencer ha mostrato sulla sua pagina ufficiale su Instagram una sequenza di due foto in cui appare stretta in un completo rosso molto provocante, composto da due pezzi.

Indossa un crop top attillato che fa risaltare le sue forme voluttuose e il seno procace, con laccio in vita e addominali scoperti. La parte inferiore consta in un paio di pantaloni a zampa. L’outfit è completato da una borsa in tinta e degli zatteroni neri con plateau importante.

La firma della mise è “Plume Etheree”, brand di successo che Chiara Nasti ha creato insieme alla sorella Angela, con un punto vendita attivo nella città di Napoli oltre alla possibilità di acquisto tramite ecommerce.

“Io ti amo, come devo fare?” – scrive un fan rapito dalla sua bellezza fuori misura. Seguono altri commenti di approvazione: “Sei elegantissima”, “Stupenda come sempre”, “Un fisico bestiale”, “Sei illegale”, “Spettacolo della natura”.