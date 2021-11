La piattaforma di DAZN dopo le lamentele degli abbonati è pronta per il compiere il grande salto: cosa bolle in pentola nelle ultime ore.

Da quando la piattaforma in streaming di DAZN ha fatto irruzione sulle reti televisive nazionali, i telespettatori hanno riscontrato problematiche tecniche e visive di ogni tipo.

Negli ultimi mesi, in corrispondenza all’inizio della nuova stagione calcistica, gli appassionati hanno dibattuto l’argomento attraverso lamentele a cui sono susseguite diverse segnalazioni e minacce di disdetta.

Il tema scottante legato alla nuova realtà televisiva si tingeva sempre più di giallo a causa dei numerosi problemi sorti durante la visione di un programma o di un match sportivo di cartello. Dalla velocità di connessione ai problemi di trasmissione, l’insoddisfazione della stragrande maggioranza non è tardata ad arrivare.

A tal proposito, sul tavolo degli addetti si stanno raccogliendo, in queste ore, opinioni e idee volte ad un radicale cambiamento che stavolta dovrebbe finalmente dare la tanto agognata svolta per i telespettatori

DAZN, ecco i dettagli della svolta: vietato alimentare altre insoddisfazioni

Presto i problemi affiorati in questi mesi sulla piattaforma streaming di DAZN potrebbero essere soltanto un lontano ricordo per gli appassionati.

Il nocciolo della questione che in queste ore calde e decisive si sta dibattendo sui tavoli di discussione riguarda le problematiche dal punto di vista tecnico. La svolta è molto vicina ad essere annunciata per la gioia e la felicità degli abbonati e/o di chi ha investito parte del proprio patrimonio per godersi lo spettacolo di DAZN.

In programma c’è un vero e proprio restyling della piattaforma legato all’aumento dei giri di risoluzione della scheda video (dai canali in chiaro si passa al più blasonato FULL HD).

Per poter godere di questa ricca e competente proprietà d’immagine, gli addetti richiedono ai propri clienti alcune prerogative. Tra queste annoveriamo il possesso della SMART TV e una velocità di connessione superiore a 8 Mbps.

Il possesso di un ADSL rapido ed efficiente potrebbe sopperire al ricorso a diverse piattaforme d’ascolto e visive legate ad altri scopi, come YouTube o Dailymotion.